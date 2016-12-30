Министерство спорта утвердило режим работы спортивных объектов в праздничные дни

Спортивные объекты Минспорта начнут работу в Новом году со 2 января.

1. Футбольный манеж «Дохсун» открывается со 2 января 2017 года с 10.00 до 18.00. Работают тренажерный зал, футбольное поле и беговая дорожка. Контактный телефон: 700-219.

2. Дворец спорта «50 лет Победы» работает со 2 января 2017 года. Тренажерный зал — с 09.00 до 21.00, игровой зал – с 08.00 до 20.00. Контактный телефон 42-56-96.

3. Ледовый дворец «Эллэй Боотур» начинает работу со 2 января 2017 г. Массовое катание на льду — с 07.30 до 23.00. Телефон для справок: 43-35-98.

4. Плавательный бассейн «Чолбон» начинает работу с 3 января 2017 года. Массовое плавание населения — с 08.00 до 20.00. Работает тренажерный зал. Телефон для справок: 40-28-12.

5. Легкоатлетический манеж стадиона «Туймаада» работает со 2 января 2017 года с 06.00 до 22.00. Оздоровительный бег, скандинавская ходьба. Телефон для справок: 36-27-19.

6.Спортивный комплекс «Модун».

2 и 3 января 2017 года работает легкоатлетический манеж с 07:00 до 18:00.

С 4 января работают тренажерные залы для мужчин и женщин, залы борьбы хапсагай и мас-рестлинга, игровой зал с 08.00 до 21.00. Телефон для справок: 34-12-04.

7. Бассейн «Самородок» работает с 2 января 2017 года. Массовое плавание населения – 2 января 2017 года с 12.15 до 15.45. С 3 по 8 января с 10.25 до 18.30. Телефон для справок: 42-41-44.

8. Республиканский шахматно-шашечный центр начинает работу со 2 января 2017 года c 13.00 до 19.00. Адрес: западная трибуна стадиона «Туймаада», 1 этаж. Телефон для справок: 89627364611.