Мас-рестлинг включен в программу I фестиваля национальных видов спорта СНГ

Якутский вид единоборства мас-рестлинг вошел в программу I фестиваля национальных видов спорта стран Содружества независимых государств, где соберутся более тысячи участников.

В первом фестивале национальных видов спорта, который пройдет 11-16 августа в Ульяновской области, примут участие более тысячи спортсменов.

«Предстоящий фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ станет одним из центральных спортивных событий 2017 года в России. Очень важно сделать так, чтобы о нем узнали во всем мире, а на фестиваль в Ульяновск приехало как можно больше гостей», – сказал вице-премьер страны Виталий Мутко.

В программу масштабного спортивного мероприятия вошел национальный вид спорта Якутии – мас-рестлинг, который активно пропагандируется во всем мире. Во время фестиваля будут организованы показательные выступления по хапсагаю, северному многоборью и якутским прыжкам.

В программу соревнований входят 15 видов спорта: самбо, лапта, гиревой спорт, борьба на поясах, хоккей с мячом другие. На данный момент свое участие подтвердили десять стран – Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.