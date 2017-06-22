Мас-рестлер Дмитрий Попов выиграл автомобиль на Ысыахе в Чурапче

Уроженец Усть-Алданского улуса Дмитрий Попов победил на традиционном турнире по силовому экстриму «Тогус томтор оонньуулара» в Чурапче и стал обладателем нового автомобиля «Лада-гранта».

Соревнования традиционно проводятся на Ысыахе Чурапчинского улуса. Они посвящены памяти первого абсолютного чемпиона Игр Манчаары по национальному многоборью, вице-президента Федерации Якутии по перетягиванию палки Степана Алексеева.

В состязаниях участвовали Михаил Павлов из Намского улуса, усть-алданец Дмитрий Попов, сунтарец Рустам Ксенофонтов, чурапчинские атлеты Семен Аммосов и Андрей Софронов.

В программу турнира были включены мас-рестлинг, метание гири, бег с мешком, якутская вертушка, «упрямый теленок», национальные прыжки, хапсагай и перенос бревна.

Основная борьба завязалась между чемпионом мира по мас-рестлингу Дмитрием Поповым и прошлогодним победителем турнира Рустамом Ксенофонтовым. По итогам первого дня лидировал уроженец Сунтарского улуса, но во второй пальму первенства практически во всех видах захватил усть-алданец. В итоге Попов опередил своего конкурента на три очка и получил в подарок новый автомобиль. На втором месте — Рустам Ксенофонтов, ему достался квадроцикл. А третьим стал Семен Аммосов, которому вручили новый мотоцикл.