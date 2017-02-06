Максим Афонин стал победителем легкоатлетического турнира «Русская зима»

Максим Афонин, толкатель ядра, подопечный тренера Николая Колодко, установил новый рекорд крупного турнира «Русская зима» — 20 м 82 см, и одержал яркую победу.

Это третий результат сезона в мире. Максим Афонин отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных стартах, а именно на чемпионате Европы, который пройдет 3-5 марта в Белграде.

Напомним, Максим как чемпион России 2016 года должен был участвовать в олимпийских Играх в Рио де Жанейро, но, как известно, российских легкоатлетов не допустили к олимпиаде.