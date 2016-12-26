Максим Афонин стал чемпионом всероссийских соревнований «Звезды студенческого спорта»

Студент Института физической культуры и спорта СВФУ Максим Афонин стал чемпионом в толкании ядра на Всероссийских студенческих соревнованиях по легкой атлетике «Звезды студенческого спорта», которые проходили с 24 по 25 декабря в городе Москве.

Показав лучшие результаты в своем виде на ежегодном турнире «Звёзды студенческого спорта», Максим Афонин выполнил квалификационный норматив, установленный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) для участия в Чемпионате мира 2017 года. Напомним, студент якутского вуза Максим Афонин является действующим чемпионом России в толкании ядра.

«Это выше нормативов мастера спорта международного класса. С показателем 20 метров 55 сантиметров он установил рекорд за всю историю организации соревнований «Звезды студенческого спорта», – рассказывает тренер. Также данный результат стал рекордным и для самого якутского спортсмена.

Турнир «Звезды студенческого спорта» впервые был проведен в декабре 2007 года. Организатором турнира выступает Российский Студенческий Спортивный Союз (РССС). Проводится турнир среди легкоатлетов, являющихся студентами и аспирантами вузов России, в лично-командой форме. Время проведения студенческих легкоатлетических состязаний традиционно, в начале зимнего легкоатлетического сезона – в конце декабря.