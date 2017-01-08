Лыжник Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на дистанции 15 километров на этапе гонки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, показав результат 40 минут 42,2 секунды. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

На первом месте — норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю с результатом 40 минут 40 секунд, на третьем – финский спортсмен Матти Хайккинен (40 минут 42,8 секунды).

Российский лыжник Андрей Ларьков стал пятым, показав результат 40 минут 43,3 секунды, Александр Бессмертных — на восьмом месте (+3,8), Петр Седов — 24-м (+1.07,9), Ермил Вокуев — 25-м (+1.10,2), Андрей Мельниченко — 28-м (+1.13,3).