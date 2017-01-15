Лучники Якутска стали лучшими на чемпионате республики

Команды города Якутска показали наилучшие результаты на чемпионате республики по стрельбе из лука, который проходил 11-12 января в спорткомплексе «Дохсун». Им удалось занять призовые места в почти каждой из соревновательных программ.
На чемпионате Якутии принимали участие 170 спортсменов из 21 команды. В программу соревнований вошли стрельба в классическом и блочном луке, для команд и личном первенстве. В этом году организаторы не стали делить участников по возрастным категориям, иначе говоря, состязались мужчины и женщины разных лет.
Среди женщин в классическом луке отличилась представительница семьи-стрелков, серебряный призер Кубка России Евгения Тимофеева (Якутск). Ей удалось выиграть абсолютно у всех своих соперников. Кроме того, она заняла второе место в командном первенстве, пропустив на высшую ступень пьедестала сборную Горного улуса, в чей состав вошла ее сестра Розалина Тимофеева.
Евгении Тимофеевой в составе сборной Якутии предстоит выступить на чемпионате России, который состоится в феврале в городе Орел.
«По-моему, результаты у меня были хорошие, в борьбе за «золото» набрала максимальные баллы. Теперь постараюсь достойно представить Якутию и занять призовое место на чемпионате страны», — рассказала ЯСИА Евгения Тимофеева.
Среди мужчин в «классике» победил уроженец Сунтарского улуса Айаал Федоров. Среди женщин в блочном луке выиграла Надежда Мурзина из Таатты, а Асим Павлов (Якутск) у мужчин.
В командном зачете блочного лука победила женская сборная СВФУ, а среди мужчин — Якутск. В классике чемпионский титул среди женщин завоевал Горный улус, а у представителей сильного пола снова торжествовала столица республики.
|Классический лук, женщины:
1 место — Евгения Тимофеева (Якутск);
2 место — Сайына Иванова (Горный);
3 место — Анна Алексеева-Стасова (Хангаласский);
|Классический лук, мужчины:
1 место — Айаал Федоров (Сунтарский);
2 место — Павел Алексеев-Стасов (Хангаласский);
3 место — Александр Филатов (Чурапчинский);
|Блочный лук, женщины:
1 место — Надежда Мурзина (Таттинский);
2 место — Надежда Бубякина (Жиганский);
3 место — Валентина Павлова (СВФУ);
|Блочный лук, мужчины:
1 место — Асим Павлов (Якутск);
3 место — Алексей Милютин (Усть-Янский);
|Блочный лук, командное первенство, жещины:
1 место — СВФУ;
2 место — Якутск;
3 место — Таттинский улус;
|Блочный лук, командное первенство, мужчины:
1 место — Якутск;
2 место — Мегино-Кангаласский улус;
3 место — Чурапчинский улус;
|Классический лук, командное первенство, женщины:
1 место — Горный улус;
2 место — Якутск;
3 место — Сунтарский улус;
|Классический лук, командное первенство, мужчин:
1 место — Якутск;
2 место — Хангаласский улус;
3 место — Чурапчинский улус.