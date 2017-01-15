Лучники Якутска стали лучшими на чемпионате республики

Команды города Якутска показали наилучшие результаты на чемпионате республики по стрельбе из лука, который проходил 11-12 января в спорткомплексе «Дохсун». Им удалось занять призовые места в почти каждой из соревновательных программ.

На чемпионате Якутии принимали участие 170 спортсменов из 21 команды. В программу соревнований вошли стрельба в классическом и блочном луке, для команд и личном первенстве. В этом году организаторы не стали делить участников по возрастным категориям, иначе говоря, состязались мужчины и женщины разных лет.

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Среди женщин в классическом луке отличилась представительница семьи-стрелков, серебряный призер Кубка России Евгения Тимофеева (Якутск). Ей удалось выиграть абсолютно у всех своих соперников. Кроме того, она заняла второе место в командном первенстве, пропустив на высшую ступень пьедестала сборную Горного улуса, в чей состав вошла ее сестра Розалина Тимофеева.

Евгении Тимофеевой в составе сборной Якутии предстоит выступить на чемпионате России, который состоится в феврале в городе Орел.

«По-моему, результаты у меня были хорошие, в борьбе за «золото» набрала максимальные баллы. Теперь постараюсь достойно представить Якутию и занять призовое место на чемпионате страны», — рассказала ЯСИА Евгения Тимофеева.

Среди мужчин в «классике» победил уроженец Сунтарского улуса Айаал Федоров. Среди женщин в блочном луке выиграла Надежда Мурзина из Таатты, а Асим Павлов (Якутск) у мужчин.

В командном зачете блочного лука победила женская сборная СВФУ, а среди мужчин — Якутск. В классике чемпионский титул среди женщин завоевал Горный улус, а у представителей сильного пола снова торжествовала столица республики.

Классический лук, женщины: 1 место — Евгения Тимофеева (Якутск); 2 место — Сайына Иванова (Горный); 3 место — Анна Алексеева-Стасова (Хангаласский); Классический лук, мужчины: 1 место — Айаал Федоров (Сунтарский); 2 место — Павел Алексеев-Стасов (Хангаласский); 3 место — Александр Филатов (Чурапчинский); Блочный лук, женщины: 1 место — Надежда Мурзина (Таттинский); 2 место — Надежда Бубякина (Жиганский); 3 место — Валентина Павлова (СВФУ); Блочный лук, мужчины: 1 место — Асим Павлов (Якутск);

2 место — Павел Мартынов (Хангаласский); 3 место — Алексей Милютин (Усть-Янский); Блочный лук, командное первенство, жещины: 1 место — СВФУ; 2 место — Якутск; 3 место — Таттинский улус; Блочный лук, командное первенство, мужчины: 1 место — Якутск; 2 место — Мегино-Кангаласский улус; 3 место — Чурапчинский улус; Классический лук, командное первенство, женщины: 1 место — Горный улус; 2 место — Якутск; 3 место — Сунтарский улус; Классический лук, командное первенство, мужчин: 1 место — Якутск; 2 место — Хангаласский улус; 3 место — Чурапчинский улус.