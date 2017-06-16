Команды Якутска, Хангаласского, Кобяйского и Жиганского улусов победили в спартакиаде учащихся

В эти дни в Якутске проходили финальные соревнования комплексной спартакиады учащихся республики. В церемонии награждения победителей и призеров принял участие заместитель министра образования и науки Якутии Эдуард Кондратьев.

Проведение спартакиады учащихся стало традицией, это уже двадцатая по счету. Финальные соревнования прошли по 15 видам спорта, в которых приняли участие более 2000 молодых атлетов 13-17 лет со всех уголков республики.

С окончанием спартакиады поздравил министр спорта Якутии Георгий Балакшин. Он отметил, что за четыре дня разыграна 331 медаль, были очень хорошие и яркие выступления, борьба. Министр выразил уверенность в том, что через два года спартакиада вновь соберет молодых спортсменов республики.

По итогам финальных соревнований места распределились следующим образом:

В 1-й группе (промышленные районы) победу одержала команда города Якутска, второе место – Мирнинский район, третье – Нерюнгринский.

Во 2-й группе (центральные улусы) победила сборная команда Хангаласского улуса, за ней идут Мегино-Кангаласский и Чурапчинский улусы.

В 3-й группе (северные улусы) чемпионом стала сборная команда Кобяйского улуса, второе место у устьянцев, третье – у верхоянцев.

В 4-й группе (северные улусы) лидером признана сборная Жиганского улуса, серебра удостоились представители Анабарского улуса, бронзы – сборная команда Момского улуса.