Команда «Айар-студия» – обладатель Кубка СМИ по спортивному пейнтболу

Команда «Айар-студия» национального телевидения Якутии выиграла Кубок СМИ по пейнтболу, который проходил на базе спортивного клуба «Комбат».

Соревнования проводились среди журналистских трудовых коллективов. Турнир проводился по круговой системе: каждая команда вела бой со всеми поочередно.

«Кубок СМИ является нашим традиционным турниром. В прошлом году выиграла эта же команда, они почти профессионально занимаются этим видом спорта. Нынче они выиграли у всех соперников, уступив только одну встречу», – рассказал ЯСИА организатор турнира Максим Гоголев.

Игра сложилась интересной. Если на первое место бесспорно претендовали прошлогодние чемпионы «Айар-студия», то за второе и третье место шли серьезные бои. В итоге серебряную награду примерила редакция газеты «Спорт Якутии», а бронзовую медаль завоевала сборная Национальной вещательной компании.

1 из 23

«Спортивный пейнтбол в последние годы набирает большую популярность. К нам часто приезжают большой компанией за острыми ощущениями. Теперь это не только развлечение: у нас уже работает Федерация спортивного пейнтбола. Если хорошо тренироваться и успешно выступать, то можно получить даже звание «Мастер спорта России», – отметил Максим Гоголев.

Правила игры в пейнтбол просты. Пуля при попадании на тело человека лопается и обливает одежду краской, что означает поражение спортсмена. Бои ведутся на различных аренах. Каждая встреча идет до двух побед одной из команд.

«Я открыла для себя новый вид спорта. Игра в войну — это не женское дело, но очень захватывает. Бежишь в укрытие, а дальше действуешь по ситуации. Когда попадаешь во врага, зашкаливает гордость за себя», – рассказала участница Сайыына Шеломова.