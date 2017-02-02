Игорь Чудинов стал первым из якутян мастером спорта России в барьерном беге

Игорь Чудинов на чемпионате Дальневосточного федерального округа в Хабаровске 28 января установил новый рекорд республики — 8,10 сек(авто) и уверенно финишировал первым на дистанции 60 м с/б. Тем самым он уложился в норматив мастера спорта России.

Результат второго призера, хабаровчанина Дмитрия Русина — 8,58 сек, убедительно свидетельствует о явном превосходстве нашего спортсмена на такой короткой дистанции, отметил Иннокентий Птицын.

Прежний рекорд — 8.19 сек, установленный в январе этого года на чемпионате республики, также принадлежал Игорю.

Игорь Чудинов — первый и единственный победитель финала спартакиады учащихся России по легкой атлетике, бронзовый призер России среди юниоров, является рекордсменом республики среди юношей на дистанции 60с/б – 7,7 сек, ручным хронометражем. Выпускник ДЮСШ№1, студент торгового экономического института, воспитанник заслуженного тренера республики П.А. Нечаева.

Также, на этом чемпионате отлично выступила Ирина Осипова, финишировавшая первой на дистанциях 1500 – 4.47,65 и на 3000м-10.16,63 сек. Бронзовой медали удостоилась на дистанции 3000 м Сахая Власова с результатом 11.04,87 сек.