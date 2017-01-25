Футболист «Зари» Афанасий Федоров перешел в клуб Суперлиги

Уроженец Усть-Алданского улуса Афанасий Федоров стал игроком мини-футбольного клуба «Прогресс» из Суперлиги российского чемпионата. Он уже прибыл в расположение новой команды, переход состоялся в начале года.

«Предложение от «Прогресса» поступило еще до Нового года. Его пригласил президент клуба, — сообщил ЯСИА отец футболиста Афанасий Федоров. — Сын долго не думал, и сразу после праздников отправился на сборы с командой. Конечно, это серьезная потеря для «Зари, но большой рост в карьере для Афони».

Стоит отметить, что Афанасий Федоров стал первым якутским футболистом, играющим в главном мини-футбольном чемпионате страны. Форвард на прошлой неделе подписал контракт с «Прогрессом», рассчитанный до конца следующего сезона.

Устьалданец выступал за якутский клуб в качестве нападающего с 2010 года, за это время он стал ключевым игроком команды.

Мини-футбольный клуб «Прогресс» из Глазова выступает в Суперлиге с 2013 года после победы в регулярном первенстве Высшей лиги, где сейчас играет «Заря». В текущем сезоне команда занимает восьмое место в турнирной таблице из одиннадцати клубов. Ближайший матч МФК «Прогресс» запланирован на 5 февраля против команды «Газпром-Югра».