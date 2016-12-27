Фотоальбом VI игр «Дети Азии» презентовали в Якутске

Уникальный фотоальбом, посвященный VI «Детям Азии» содержит самые яркие моменты Игр. Книги получат районные библиотеки и участники соревнований.

«Мы хотели собрать больше «живых» и динамичных кадров. Думаю, что альбом получился отличным, в него попали самые яркие соревновательные моменты, культурная программа и жизнь Якутска во время проведения Игр», — рассказал руководитель дирекции «Детей Азии» Владимир Максимов на презентации фотоальбома в национальной библиотеке.

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Фотоальбом подготовлен издательством «ГеоФото» тиражом 3000 экземпляров. Книги не подлежат продаже, они будут переданы в районные библиотеки, олимпийскому комитету и азиатским странам-участницам.

Над альбомом работали известные спортивные фотожурналисты России Андрей Голованов и Сергей Киврин. Именно их работы собраны в новом издании — 335 страниц и порядка 800 фотографий.