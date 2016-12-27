ДЮСШ № 1 отметила 75-летний юбилей

Детская юношеская спортивная школа №1 отметила 75-летний юбилей 23 декабря. Трудовой коллектив и воспитанников поздравили заместитель главы Якутска Георгий Михайлов, замминистра спорта Якутии Марина Захарова, первый замруководителя Управления физической культуры и массового спорта республики Семен Говоров и другие.

«На заре становления детского спорта, в сложные годы Великой Отечественной войны, и сегодня, в мирное время, перед вами стоят задачи развития массового спорта. Мы видим, что в течение многих лет они успешно реализуются. Сегодня у школы много воспитанников, которые являются надеждой города и республики на российских и международных соревнованиях. Выражаю огромную благодарность тренерам, которые воспитывают спортсменов, патриотов города, республики и страны», — отметил Георгий Михайлов.

Он вручил приветствие от имени главы Якутска директору ДЮСШ-1 Владиславу Черову и наградил лучших работников благодарственными письмами Окружной администрации столицы республики.

От имени министерства спорта Марина Захарова вручила благодарственное письмо Президента РФ В.В. Путина старшему тренеру-преподавателю отделения легкой атлетики ДЮСШ № 1, заслуженному тренеру РС (Я) Петру Нечаеву.

За вклад в развитие физической культуры и спорта нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», почетной грамотой минспорта удостоены члены коллектива.

В этом году детский спорт республики отмечает 75-летний юбилей. В январе 1942 года в Якутске была открыта Детская юношеская спортивная школа, ныне ДЮСШ №1. Школа имела два отделения – лыжное и гимнастическое с охватом около 200 школьников. Сегодня в здании ДЮСШ №1 дети занимаются баскетболом, боксом, гиревым спортом, легкой атлетикой, мас-рестлингом, северным многоборьем и спортивной гимнастикой.