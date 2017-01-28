Два лидера сборной Якутии потерпели поражение на турнире Ярыгина

Два лидера якутской сборной Егор Пономарев и Виктор Рассадин с крупным счетом проиграли в четвертьфинале международного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина.

Вице-чемпион России Виктор Рассадин не смог ничего противопоставить бронзовому призеру чемпионата мира Ахмеду Чакаеву (Дагестан). Первый период закончился со счетом 2:2. Вторая половина встречи преподнесла сюрпризы — Чакаев совершил бросок на четыре балла и два раза произвел накат. В итоге встреча закончилась со счетом 13:2 в пользу дагестанского борца.

Такая же ситуация произошла и с Егором Пономаревым. Чемпион мира среди военнослужащих Нагын Куулар за две с лишним минуты заработал 11 баллов и одержал победу над чемпионом России.

Сборная республики осталась без «золота» Ярыгинского турнира. В случае выхода в финал «обидчиков» якутских борцов, у последних появится шанс побороться за бронзовые медали.