Дежавю: Устьалданцы стали обладателями Кубка Федерации по мас-рестлингу

Сборная Усть-Алданского улуса второй год подряд выиграла самое главное соревнование года — Кубок Федерации по мас-рестлингу. В финале им удалось вырвать победу у мадьыны Мегино-Кангаласского улуса. Тем самым, повторился прошлогодний сценарий.

Соревнования проходили 24-25 декабря в спорткомплексе «Модун». В борьбу за Кубок Федерации по мас-рестингу вступили восемь лучших команд Верхневилюйского, Намского, Амгинского, Таттинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского улусов и города Якутск. Они были разделены на две группы, лидеры которых должны были выйти в финал.

В каждой команде выступали 26 мас-рестлеров: четыре ветерана, семь женщин, семь юношей и восемь мужчин. Победа каждого из них приносила один балл в пользу команды.

Итоги групповой стадии:

№ Команда (группа «1») 1 2 3 4 1 Усть-Алданский 17 — 9 20 — 6 26 — 0 (неявка) 2 Чурапчинский 9 — 17 10 — 16 18 — 7 3 Амгинский 6 — 20 16 — 10 14 — 12 4 Намский 0 (неявка) — 26 7 — 18 12 — 14

№ Команда (группа «2») 1 2 3 4 1 Таттинский 14 — 12 17 — 9 8 — 18 2 Якутск 12 — 14 14 — 12 8 — 18 3 Верхневилюйский 9 — 17 12 — 14 9 — 17 4 Мегино-Кангаласский 18 — 8 18 — 8 17 — 9

В завершении предварительных встреч победителями групповых стадий без единого поражения стали сборные Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов, они вышли в финал. В борьбу за «бронзу» вступили амгинцы и таттинцы.

Финал сложился детективным образом: мегинокангаласцы и устьалданцы шли наравне на протяжении двадцати схваток — счет 10:10. На помост вышел Артур Орлов из Усть-Алданского района, который перетянул палку на свою сторону с помощью приема «стойка». Успех земляка повторил студент СВФУ Айсен Атастыров — счет 12:10 в его пользу. Реванш удалось взять Роману Неустроеву (Мегино-Кангаласский улус), принесшему одно очко в пользу команды и дав надежду своим землякам.

1 из 57

До конца встречи оставались еще три схватки, но победа устьалданцев была предсказуема — своего выхода на помост ожидали титулованные мас-рестлеры Ньургун Петухов, Дмитрий Попов и Михаил Гоголев. Окончательный счет — 15:11 в пользу Усть-Алданского улуса, который второй год подряд выиграл Кубок Федерации мас-рестлинга.

«Сегодня мы испытали большую ответственность — наша команда должна была доказать, что в прошлом году не случайно выиграла эти соревнования. Победа пришла благодаря упорству наших спортсменов, совместной работе администрации улуса и районной федерации мас-рестлинга. Хоть соперник в финале и был очень сложным, но мы верили в победу», — сказал в комментарии ЯСИА президент Федерации мас-рестлинга Усть-Алданского улуса Геннадий Васильев.

Сборная Мегино-Кангаласского района заняла второе место. На третью ступень пьедестала поднялась команда Таттинского улуса, обыграв амгинцев со счетом 15:11.