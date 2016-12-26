Дежавю: Устьалданцы стали обладателями Кубка Федерации по мас-рестлингу

Сборная Усть-Алданского улуса второй год подряд выиграла самое главное соревнование года — Кубок Федерации по мас-рестлингу. В финале им удалось вырвать победу у мадьыны Мегино-Кангаласского улуса. Тем самым, повторился прошлогодний сценарий.
Соревнования проходили 24-25 декабря в спорткомплексе «Модун». В борьбу за Кубок Федерации по мас-рестингу вступили восемь лучших команд Верхневилюйского, Намского, Амгинского, Таттинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского улусов и города Якутск. Они были разделены на две группы, лидеры которых должны были выйти в финал.
В каждой команде выступали 26 мас-рестлеров: четыре ветерана, семь женщин, семь юношей и восемь мужчин. Победа каждого из них приносила один балл в пользу команды.
Итоги групповой стадии:
|№
|Команда (группа «1»)
|1
|2
|3
|4
|1
|Усть-Алданский
|17 — 9
|20 — 6
|26 — 0 (неявка)
|2
|Чурапчинский
|9 — 17
|10 — 16
|18 — 7
|3
|Амгинский
|6 — 20
|16 — 10
|14 — 12
|4
|Намский
|0 (неявка) — 26
|7 — 18
|12 — 14
|№
|Команда (группа «2»)
|1
|2
|3
|4
|1
|Таттинский
|14 — 12
|17 — 9
|8 — 18
|2
|Якутск
|12 — 14
|14 — 12
|8 — 18
|3
|Верхневилюйский
|9 — 17
|12 — 14
|9 — 17
|4
|Мегино-Кангаласский
|18 — 8
|18 — 8
|17 — 9
В завершении предварительных встреч победителями групповых стадий без единого поражения стали сборные Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов, они вышли в финал. В борьбу за «бронзу» вступили амгинцы и таттинцы.
Финал сложился детективным образом: мегинокангаласцы и устьалданцы шли наравне на протяжении двадцати схваток — счет 10:10. На помост вышел Артур Орлов из Усть-Алданского района, который перетянул палку на свою сторону с помощью приема «стойка». Успех земляка повторил студент СВФУ Айсен Атастыров — счет 12:10 в его пользу. Реванш удалось взять Роману Неустроеву (Мегино-Кангаласский улус), принесшему одно очко в пользу команды и дав надежду своим землякам.
До конца встречи оставались еще три схватки, но победа устьалданцев была предсказуема — своего выхода на помост ожидали титулованные мас-рестлеры Ньургун Петухов, Дмитрий Попов и Михаил Гоголев. Окончательный счет — 15:11 в пользу Усть-Алданского улуса, который второй год подряд выиграл Кубок Федерации мас-рестлинга.
«Сегодня мы испытали большую ответственность — наша команда должна была доказать, что в прошлом году не случайно выиграла эти соревнования. Победа пришла благодаря упорству наших спортсменов, совместной работе администрации улуса и районной федерации мас-рестлинга. Хоть соперник в финале и был очень сложным, но мы верили в победу», — сказал в комментарии ЯСИА президент Федерации мас-рестлинга Усть-Алданского улуса Геннадий Васильев.
Сборная Мегино-Кангаласского района заняла второе место. На третью ступень пьедестала поднялась команда Таттинского улуса, обыграв амгинцев со счетом 15:11.