Девять борцов из Якутии выступят во второй день Ярыгинского турнира

Во второй день международного турнира памяти Ивана Ярыгина, проходящего с 27 по 29 января в Красноярске, на ковер выйдут девять борцов сборной Якутии. Все они заявлены в весовой категории 61 кг.

По проведенной накануне жеребьевки чемпион мира среди студентов Виктор Рассадин встретится с бронзовым призером турнира «Шахтерская слава» Дашей Шарастепановым. Именно на том соревновании бурят уступил якутскому борцу.

Якутянин Револий Самсонов противостоит еще одному бронзовому призеру турнира «Шахтерская слава» Алексею Медведеву из Хакасии.

По воле жребия чемпион России и турнира Коркина Егор Пономарев должен сразиться против своего товарища по команде Николая Охлопкова. В случае победы он может встретиться еще с одним из своих земляков Андреем Бекреневым, который выступает за сборную Беларуси.

Прошлогодний триумфатор Ярыгинского турнира Ньургун Скрябин начнет состязание со схватки с победителем Всероссийского турнира памяти Юрия Гусова Османом Джугелией из Москвы.

Бронзовый призер чемпионата России Вячеслав Ефремов выступит против бурята Булата Батоева, который занял третье место на «Мемориале Коркина».

Айхаан Антонов и Дьулустаан Булатов встретятся с Русланом Жендаевым (Красноярск) и Рамбеком Жамаловым (Дагестан) соответственно.

В этой же весовой категории заявлено множество сильных борцов: бронзовый призер чемпионата мира Ахмед Чакаев (Дагестан), чемпион Азии среди юношей Аббос Рахмонов (Узбекистан), чемпион Европы Гаджимурад Рашидов (Дагестан), серебряный призер Олимпийских игр Рэи Хигучи (Япония) и другие.