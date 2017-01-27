Четыре якутских борца вышли в 1/8 финала турнира памяти Ивана Ярыгина

Воспитанники якутской школы борьбы Георгий Окороков, Ньургун Александров, Арыйаан Тютрин и Эдуард Григорьев вышли в 1/8 финала международного турнира памяти Ивана Ярыгина. Владимир Флегонтов потерпел поражение в первой же схватке.

Международный турнир проходит 27-29 января в Красноярске. Первым на ковер вышел Ньургун Александров, он уверенно одолел японца Гаку Аказава со счетом 10:0.

Арыйааан Тютрин, проигрывая 0:6 Ташихиро Хасегаве из Японии, сумел догнать соперника по баллам и в итоге выиграл со счетом 8:8. В 1/8 финала якутянин встретится с земляком Ньургуном Александровым.

Владимир Флегонтов не смог продолжить победную поступь якутских борцов. Проигрывая со счетом 2:6 дагестанцу Нариману Исрапилову, он сумел бросить оппонента на четыре балла, но затем дважды пропустил атаки.

Реванш у дагестанской сборной взял победитель турнира на призы Академии Миндиашвили Эдуард Григорьев. Борцу удалось заработать 12 баллов, пропустив лишь одну атаку Ибрагима Ильясова.

Еще один атлет Георгий Окороков сразу вышел в 1/8 финала против Расула Машезова из Кабардино-Балкарии.