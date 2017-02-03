Чемпионат Якутии по мини-футболу собрал команды из 18 улусов

В традиционном чемпионате республики второй лиги по мини-футболу участвуют команды из 18 улусов. Победители турнира получат право в следующем году играть в высшем дивизионе в числе восьми сильнейших сборных Якутии.
Чемпионат Якутии по мини-футболу проходит со 2 по 5 февраля во дворце спорта «50 лет Победы». Ежегодно он проводится по двум лигам: в первой играют сильнейшие улусные сборные, а во второй — команды, уступающие по результатам.
Победители и серебряные призеры чемпионата второй лиги попадают в высший дивизион вместо двух слабейших команд.
Нынешний чемпионат республики второй лиги собрал команды из 18 улусов республики, в том числе Булунского, Усть-Янского, Оймяконского, Усть-Майского, Среднеколымского.
Команды второй лиги соревнуются на чемпионате Якутии по мини-футболу
Имена победителей будут названы 5 февраля после стыковых матчей.
Команды:
Группа «А»: Намский, Вилюйский, Мирнинский, Среднеколымский, Таттинский.
Группа «Б»: Усть-Янский, Булунский, Амгинский, Алданский, Горный.
Группа «В»: Сунтарский, Хангаласский, Нюрбинский, Оймяконский.
Группа «Г»: Верхневилюйский, Чурапчинский, Усть-Майский, Нерюнгринский.
Расписание:
3 февраля (пятница)
9.00 Оймяконский — Хангаласский
9.55 Усть-Майский — Верхневилюйский
10.50 Нерюнгринский — Чурапчинский
11.45 Таттинский — Мирнинский
12.40 Намский — Среднеколымский
13.35 Горный — Амгинский
14.30 Усть-Янский — Алданский
15.25 Сунтарский — Хангаласский
16.20 Нюрбинский — Оймяконский
17.15 Среднеколымский — Вилюйский
18.10 Мирнинский — Намский
19.05 Алданский — Булунский
20.00 Амгинский — Усть-Янский
4 февраля (суббота)
9.00 Верхневилюйский — Чурапчинский
9.55 Усть-Майский — Нерюнгринский
10.50 Намский — Вилюйский
11.45 Среднеколымский — Таттинский
12.40 Усть-Янский — Булунский
13.35 Алданский — Горный
1/4 финала
14.30 1 место 1 группы — 2 место 4 группы
15.30 1 место 4 группы — 2 место 1 группы
16.30 1 место 2 группы — 2 место 3 группы
17.30 1 место 3 группы — 2 место 2 группы
5 февраля (воскресенье)
1/2 финала
10.00 Победитель 1 четвертьфинала — Победитель 3 четвертьфинала
11.00 Победитель 4 четвертьфинала — Победитель 2 четвертьфинала
12.00 Игра за 3 место
13.00 Финал
14.00 Награждение