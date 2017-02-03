Чемпионат Якутии по мини-футболу собрал команды из 18 улусов

В традиционном чемпионате республики второй лиги по мини-футболу участвуют команды из 18 улусов. Победители турнира получат право в следующем году играть в высшем дивизионе в числе восьми сильнейших сборных Якутии.

Чемпионат Якутии по мини-футболу проходит со 2 по 5 февраля во дворце спорта «50 лет Победы». Ежегодно он проводится по двум лигам: в первой играют сильнейшие улусные сборные, а во второй — команды, уступающие по результатам.

Победители и серебряные призеры чемпионата второй лиги попадают в высший дивизион вместо двух слабейших команд.

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Нынешний чемпионат республики второй лиги собрал команды из 18 улусов республики, в том числе Булунского, Усть-Янского, Оймяконского, Усть-Майского, Среднеколымского.

Имена победителей будут названы 5 февраля после стыковых матчей.

Команды:

Группа «А»: Намский, Вилюйский, Мирнинский, Среднеколымский, Таттинский.

Группа «Б»: Усть-Янский, Булунский, Амгинский, Алданский, Горный.

Группа «В»: Сунтарский, Хангаласский, Нюрбинский, Оймяконский.

Группа «Г»: Верхневилюйский, Чурапчинский, Усть-Майский, Нерюнгринский.

Расписание: 3 февраля (пятница)

9.00 Оймяконский — Хангаласский

9.55 Усть-Майский — Верхневилюйский

10.50 Нерюнгринский — Чурапчинский

11.45 Таттинский — Мирнинский

12.40 Намский — Среднеколымский

13.35 Горный — Амгинский

14.30 Усть-Янский — Алданский

15.25 Сунтарский — Хангаласский

16.20 Нюрбинский — Оймяконский

17.15 Среднеколымский — Вилюйский

18.10 Мирнинский — Намский

19.05 Алданский — Булунский

20.00 Амгинский — Усть-Янский 4 февраля (суббота)

9.00 Верхневилюйский — Чурапчинский

9.55 Усть-Майский — Нерюнгринский

10.50 Намский — Вилюйский

11.45 Среднеколымский — Таттинский

12.40 Усть-Янский — Булунский

13.35 Алданский — Горный

1/4 финала

14.30 1 место 1 группы — 2 место 4 группы

15.30 1 место 4 группы — 2 место 1 группы

16.30 1 место 2 группы — 2 место 3 группы

17.30 1 место 3 группы — 2 место 2 группы 5 февраля (воскресенье)

1/2 финала

10.00 Победитель 1 четвертьфинала — Победитель 3 четвертьфинала

11.00 Победитель 4 четвертьфинала — Победитель 2 четвертьфинала

12.00 Игра за 3 место

13.00 Финал

14.00 Награждение