Быстрее, выше, сильнее: В Якутске состоялись соревнования по скалолазанию среди школьников

Второй этап первенства города Якутска по скалолазанию прошел 16 апреля на скалодроме “RockOut”. Организаторами соревнований выступили федерация альпинизма и скалолазания региона, а также окружная администрация столицы республики.

В ходе турнира участники состязались в скорости — учитывалось лучшее время прохождения трасс на искусственном рельефе.

Победителями среди мальчиков и девочек младшей группы (2003-2005 г.р.) стали: 1 место — Георгий Захаров (СОШ №2), 2 место — Петр Софронов (СОШ №10), 3 место —Артем Романов (СОШ №2); 1 место — Юлия Суранова (СОШ №31), 2 место — Мичия Слепцова (СОШ №19), 3 место — Лейла Измайлова (СОШ №2).

Средняя группа (2001-2002 г.р.): 1 место — Сергей Калачев (СОШ №19), 2 место — Артур Егоров (СОШ №19), 3 место — Никита Павлов (СОШ №2).

Старшая группа (1999-2000 г.р.): 1 место — Дмитрий Филиппов (СОШ №31), 2 место — Кирилл Попов (СОШ №2), 3 место — Айсен Лепчиков (Колледж связи).

Организаторы выражают благодарность спонсорам и партнерам мероприятия.

1 из 18