Борец Айаал Лазарев выбран официальным лицом комплекса ГТО в Якутии

Чемпион Азии по вольной борьбе, участник Олимпийских игр Айаал Лазарев стал официальным лицом комплекса «Готов к труду и обороне» в Якутии. Соглашение о сотрудничестве с региональным отделением физкультурного движения также подписали чемпионка Дальнего Востока по бодибилдингу Ирина Даниленко и глава центрального округа Якутска Михаил Гасанбалаев.

Торжественная церемония подписания соглашения между первыми официальными лицами ГТО и региональным оператором комплекса состоялась в Ледовом дворце «Эллэй Боотур» 19 января. Отметим, что аналогов такого документа между спортсменами и общественными деятелями в России нет.

«Айаал Лазарев, Ирина Даниленко и Михаил Гасанбалаев с этого дня будут официальными пропагандистами комплекса ГТО. Они, как известные люди с активной жизненной позицией, должны показывать яркий пример для населения и вдохновлять их на сдачу нормативов», — рассказал руководитель регионального оператора комплекса ГТО Николай Цыпандин.

«Это очень полезное направление. Для меня большая честь стать первым официальным лицом ГТО. Я сам еще не сдавал норматив, поэтому с этого дня начну подготовку для его выполнения. Надеюсь, что стану примером для нашего народа и люди последуют за мной. Ведь здоровая нация — это залог сильного государства», — поделился мнением с ЯСИА Айаал Лазарев.

В число отобранных кандидатов «лиц ГТО» вошли хомусистка Ольга Подлужная и обладательница золотого значка физкультурного движения, ученица национальной гимназии Якутска Саяна Григорьева.

«С этого года начался третий этап комплекса «Готов к труду и обороне», на котором нормативы могут сдать жители республики любого возраста. Лазарев, Даниленко и Гасанбалаев согласились активно включиться в эту работу. Теперь их лица мы сможем увидеть на баннерах в центре Якутска, в рекламных роликах», — уточнил Цыпандин.

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За 2016 год в республике проведено 104 мероприятия по реализации программы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Участие в них приняли 13 тысяч якутян.