-40 не помеха: Якутские велосипедисты провели самую холодную гонку в мире

Суровые якутские велосипедисты 25 декабря в городском парке Якутска провели зимнюю велогонку — мороз и туман не стали преградой. Два десятка спортсменов отозвались на организованную Федерацией велоспорта РС(Я) при поддержке Администрации муниципального парка самую холодную велогонку.

«Три года назад мы провели эту гонку спонтанно, как флешмоб, в виде неофициального праздничного мероприятия. Собрались с друзьями 8 человек и устроили «зарубу». Чтобы был какой-то интерес, купили кубок, медали, грамоты и праздничный торт. За бортом тогда было тепло — всего -34 градуса мороза», — пояснил организатор и вдохновитель гонки Ярослав Торговкин.

Он добавил, что в прошлом году на старт вышло уже 14 человек, было -42 С, стоял непроглядный туман, и у половины ребят произошли проблемы с железными конями – проколы, прокрутка шатунов из-за замерзших «собачек», отказ переключения скоростей и т.д.

В этом году на момент проведения гонки столбик термометра показывал -40 С, а на старт вышло два десятка любителей и фанатов велоспорта, в том числе три девушки и три ветерана. Общим голосованием решили сократить дистанцию для спортсменов с 11,4км (6 кругов) до 9,5км (5 кругов).

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Со старта рванул вперед и всю гонку проехал первым Андрей Попов с уверенным отрывом в 3,5 минуты. Вторым и третьим до самого финиша ехали и боролись Владимир Тимофеев и Петр Севастьянов – финишный спринт решил исход. Сергей Скрябин по традиции стартанул последним и по ходу гонки обгонял остальных.

В итоге первое место среди мужчин взял Андрей Попов со временем 25м24сек, второе -Петр Севастьянов – 28м53сек, третье Владимир Тимофеев – 29м01сек. Среди ветеранов победу одержал Максим Алексеев, проехавший ту же дистанцию за 30м55сек, второе — Валерий Кривошапкин – 36м00сек, третье — Андрей Рукавишников – 40м45сек. Среди женщин победу одержала Мария Сокольникова с результатом 15м48сек (3,8км), второе место — Ия Панова – 17м00сек, третье место — Анна Егорова – 21м01сек.

Организаторы отметили, что в сравнении с прошлым годом наблюдается большой рост уровня подготовки спортсменов и наращивания соревновательного опыта. Например, погода была почти такой же, как в прошлом году, но ни у кого проблем с велосипедом не возникло — все успешно доехали до финиша.

«На старт вышли сильные спортсмены, однако победил сильнейший. Что касается нашей команды «Якутские молнии», то мы растем на глазах и в следующем году собираемся покорить все шоссейные гонки», — подчеркнул победитель гонки Андрей Попов.

Напоминаем, что в январе Федерация велоспорта РС(Я) подведет итоги 2016 спортивного года, где будут названы имена чемпионов по дисциплинам шоссе и кросс-кантри, вручены благодарственные письма и грамоты отличившимся спортсменам, подведены итоги, а также показаны фотографии всех соревнований года и короткие видеосюжеты.