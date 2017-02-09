Проект «YaWoman»: Красавица Туйаара Алаас о фрилансе, футболках «Мин сахабын» и «Бегущей Лене»

Героиня проекта «YaWoman» Мария Саввина рассказала в своем блоге о преимуществах ведения бизнеса по сравнению с работой в офисе. Женщины-фрилансеры абсолютно с ней солидарны и считают, что свободный график – самый оптимальный для работающей мамочки. О достоинствах фриланса размышляет известная якутская красавица, главный редактор портала «Кэрэ Куо» Туйаара Алаас.

— Я защитила диплом в 2007 году, с тех пор — фрилансер. Первое время работала преподавателем в университете, репетиторствовала. Но так как на руках был маленький ребенок, не я должна была подстраиваться под работу, а работа под меня. В этом плане фриланс очень удобен и подходит именно для женщин. Он очень гибкий, мягкий и в хорошем смысле эгоистичный. Мы сами контролируем, когда и сколько работать и имеем возможность посвятить достаточное время детям, семье.

Я честно пыталась работать в обычном графике. Продержалась 9 месяцев. Причем повезло с работодателями, они во всем меня поддерживали, предоставили свободный график. Но все-таки я поняла, что это не мое.

Но у фриланса есть и минусы. Самый большой – отсутствие постоянного источника доходов. Когда я забеременела вторым ребенком, стала целиком зависеть от мужа. Это, конечно, не очень хорошо.

«Самый большой минус фриланса – отсутствие постоянного источника доходов»

Увы, с такой проблемой сталкиваются многие женщины. Среди моих подруг много индивидуальных предпринимателей, и я не понаслышке знаю, с какими они сталкиваются трудностями и препятствиями, будучи в интересном положении. Я сама была одинокой женщиной с ребенком, знаю, каково это, поэтому искренне восхищаюсь женщинами, как героиня проекта Мария Саввина, которые смогли сами встать на ноги, обеспечить себя и детей. Свой бизнес – это, разумеется, не фриланс, но есть много похожих моментов, в том числе и этот единственный, но серьезный недостаток.

В остальном — сплошные плюсы. Помимо наличия свободного времени, одно из главных достоинств – ты видишь результаты своего труда, наслаждаешься ими. Когда работаешь на кого-то, успех зависит от усилий многих людей, это командная работа. А на фрилансе — все в твоих руках. Когда усилия оправдались и все получилось, это непередаваемые восторг, адреналин и кайф. В такие моменты понимаешь, что можешь все! Это придает колоссальную уверенность в своих силах.

К тому же очень сильно душу греет, что ты не обделила вниманием мужа, детей, это окрыляет еще больше.

Здесь я хочу сказать огромное спасибо своему супругу: все это благодаря его всесторонней и абсолютной поддержке. Без его веры в меня, помощи и подсказок я бы не справилась, наверное.

Туйаара Алаас – известная красавица, «Мисс Якутия – 2004», главный редактор популярного женского портала «Кэрэ Куо», любимая жена и мама двух мальчиков – десятилетнего Арчылаана и двухлетнего Тимира, с которым они почти неразлучны. И хотя малыш уже в полтора года пошел в частный садик, в остальное время он практически всегда и везде с мамой.

Благо, фриланс позволяет молодой маме заниматься детьми «без отрыва от производства». Мысли о женском проекте ее посещали еще во время второй беременности. А в роддоме (что очень символично) родилось и четкое желание создать информационно-развлекательный портал для женщин. В начале 2015-го он заработал.

Годом ранее на якутском телевидении появилась передача с одноименным названием, в которой Туйаара, ее соведущие и гости обсуждали национальные традиции, культуру, образ жизни современной домохозяйки, правовые и экономические вопросы – в общем, все, о чем болит голова у нашей современницы.

После рождения Тимира молодая мамочка довольно быстро «вышла в люди» и активизировалась: заполнение, раскрутка сайта, встречи с интересными людьми, знакомства, новые проекты, съемки. При этом все у нее получалось как-то тактично, женственно, аккуратно и без малейшего ущерба для семьи, что очень ценно для любой хранительницы очага.

«Очень люблю то, чем занимаюсь, — делится Туйаара. – Я шла к этому всю жизнь, очень долго искала себя». Что особенно важно: сайт довольно быстро окупился, а в сентябре прошлого года Алаас наняла редактора Туяру Баишеву. Кстати, здесь тоже повезло: оказалось, она писала по сайту http://www.kerekuo.ru/ дипломную работу!

Вообще, Туйаара никогда не сидела на месте. В 2008 году ей удалось поработать с иностранцами, тогда она обратила внимание на то, что в Якутске очень сложно найти недорогие сувениры и национальную одежду. Действительно, у всех нас дома куча всяких штучек, привезенных друзьями из путешествий: сомбреро из Испании, маракасы из Кубы, сари из Индии, арафатки из Афганистана и многое другое. А иностранцам привезти из Якутии нечего (мы не говорим о дорогих хомусах, мехах и прочем). Тогда у Туйаары возник в голове образ стилизованной линии одежды. Позже на репетиции якутских танцовщиц она заметила, как девушки надели илин кэбиhэр прямо поверх обычных футболок. Это было так классно! Туйаара нашла в книгах старые образцы украшения и нанесла на топы. Также создала с художниками другие интересные эскизы и уехала с ними в Китай. Там и появились первые футболки с изображением илин кэбиhэр, надписями «Уранхайдар», «Мин сахабын». Туйаара привезла первую партию в Якутск. Это была бомба! Несмотря на возмущения и по большей части негативную реакцию, товар разлетался, как горячие пирожки. На Ысыахе окружающие смеялись, глядя, как предприимчивая красавица с сестренкой Кэрэл раскладывают одежду на витрине, но уже до шести вечера все было распродано.

В итоге Алаас ездила и привозила новые заказы, вплоть до 2012 года. Забавно, что сейчас ей даже нечего показать из своей продукции: земляки и иностранцы раскупили все!

Теперь одеждой в стиле кэжуал с национальной символикой никого не удивишь. Это тренд последних лет, и Туйаара рада, что поспособствовала развитию этой моды.

Была у нее история и с национальными украшениями. Как-то она подумала: не все могут позволить себе купить настоящий серебряный гарнитур, а блистать на Ысыахе хочется. Почему бы не начать массовое производство таких украшений из мельхиора? Она предлагала заняться этим местным мастерам, но тем замысел показался нежизнеспособным. Упрямая девушка съездила с образцами на юг Китая, показала их специалистам. Однако те отмахнулись: мол, слишком тонкая работа за небольшие деньги. В итоге, как мы все знаем, через некоторое время все это в неимоверном количестве появилось на китайском рынке. Бизнесмены из Поднебесной, как всегда, первыми просекли фишку…

Сейчас идеи Туйаары мало связаны с предпринимательством, но все также близки к культуре и наполнены любовью к своему народу. Один из ее успешных проектов – экологический женский забег «Бегущая Лена», которым наша гостья очень гордится, ведь он вдохновлен мамой и тетей Туйаары.

Мама Алаас Кэтириис – первая чемпионка Якутии в марафонском беге (1983 год). Когда фото спортсменки опубликовали в газете, папа Туйаары Алаас От впервые увидел ее и влюбился.

Тетя Александра Анахина – чемпионка России по бегу на 100 км. Она тоже не нуждается в особом представлении. Так что бег всегда был в жизни нашей героини и очень много значит для нее.

«Многие люди стесняются заниматься спортом: им кажется, что они толстые, некрасивые и в спортзале привлекут всеобщее внимание, — говорит Туйаара. — Чтобы подтолкнуть их сделать первый шаг вместе, я решила провести этот забег. Для этого не нужна никакая спецподготовка или экипировка – только ваше желание, кроссовки и брюки!»

Кроме того, Туйаару беспокоит состояние экологии Якутии. Так получился женский забег, посвященный не только нашей всеобщей матушке Лене, но и всем женщинам Якутии: у всех нас есть подруги, сестры, мамы Лены.

В этом году Алаас планирует выйти на республиканский уровень и провести III «Бегущую Лену» с размахом. Впрочем, об этом проект «YaWoman» обязательно расскажет позже.

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Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе с Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.