Проект «YaWoman»: Тренировка для тех, кто не хочет стареть

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Проект "YaWoman"/"якутская женщина"
Тренировка для тех, кто не хочет стареть
Известная спортсменка Люция Корнилова
рассказала для проекта «YaWoman», как проводить тренировку на растяжку.
Фото предоставлено Люцией Корниловой

СПРАВКА YAWOMAN:

Люция Корнилова – многократная чемпионка по кикбоксингу по всем разделам: К-1, фулл-контакт, лоу-кик среди женщин и юниорок, многократная чемпионка по муай-таю среди женщин и юниоров, чемпионка по тхэквондо, боксу среди юниоров, серебряный призёр по современному панкратиону, первая девушка-судья России по ММА (смешанные боевые единоборства ), чемпионка ДВФО по К-1.
Растяжка - один из немногих видов физической активности, который по силам каждому и не нанесет вреда даже простуженному человеку. Напомним, героиня проекта Олеся Латынова, несмотря на болезнь,участвовала во внутриклубных соревнованиях, чем, по мнению врача и спортсменки, подвергла большому риску свое здоровье.
Растяжку вы можете проводить не только вместо обычной тренировки во время легкого недомогания (как вы помните, во всех случаях лучше сразу обратиться к врачу), но и включить ее в регулярный тренировочный процесс.

Сначала обязательно разомнитесь, чтобы привести в рабочее состояние те группы мышц, которые вы планируете нагружать во время занятий.
Что это даст? Разогретые мышцы и суставы становятся более гибкими и в меньшей степени могут подвергнуться повреждениям.

Благодаря разминке вы становитесь реально сильнее, подвижнее, выносливее, быстрее.
Без разогрева нагрузка на сердце окажется слишком высокой. Особенно внимательными нужно быть тем, у кого есть проблемы с сердцем.
И только после разминки приступайте к растяжке.
"Вы настолько же молоды, насколько гибки.
Посмотрите на маленького ребенка: какой он мягкий,
нежный и гибкий. С возрастом все становится жестким, косным, негнущимся. Но можно до самой смерти сохранять абсолютную юность, если сохранять гибкость".
Ошо
С возрастом в сухожилиях и суставах происходят существенные изменения. Они сокращаются и теряют эластичность, что приводит к скованности движений.

Мы не будем перечислять, что начинает болеть, когда переходим рубеж «за…», легче написать, что не беспокоит. Походы по врачам, массажистам, мануальщикам и остеопатам либо нерезультативны, либо имеют краткосрочный эффект. А вот регулярная растяжка позволит не только выправить осанку, но и избавиться от болей и ощущения дискомфорта.
Как правильно выполнять растяжку:
* Всегда разогревайтесь перед выполнением растяжки;
* поработайте со всеми мускулами и суставами, а не только с теми, которые будут задействованы во время выполнения упражнений;
* растяжке каждой группы мышц уделяйте в среднем по 15 секунд, со временем доведите до минуты;
* не делайте резких движений, выполняйте все движения плавно, чтобы не травмировать мышцы, связки и суставы, вы должны чувствовать напряжение в мышцах и суставах, но не боль;
* не задерживайте дыхание - дышать нужно спокойно, полной грудью, вдыхая через нос и выдыхая через рот.
Эти простые рекомендации помогут избежать травм, быстрее восстанавливать мышцы после тяжёлых тренировок и дольше оставаться молодыми!
Текст, фото, верстка: Ирина Попова.

Проект «Сахамедиа» «YaWoman»
(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.
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