Проект «YaWoman»: Тренировка для тех, кто не хочет стареть

Проект "YaWoman"/"якутская женщина"
Тренировка для тех, кто не хочет стареть
Известная спортсменка Люция Корнилова
рассказала для проекта «YaWoman», как проводить тренировку на растяжку.
рассказала для проекта «YaWoman», как проводить тренировку на растяжку.
СПРАВКА YAWOMAN:
Люция Корнилова – многократная чемпионка по кикбоксингу по всем разделам: К-1, фулл-контакт, лоу-кик среди женщин и юниорок, многократная чемпионка по муай-таю среди женщин и юниоров, чемпионка по тхэквондо, боксу среди юниоров, серебряный призёр по современному панкратиону, первая девушка-судья России по ММА (смешанные боевые единоборства ), чемпионка ДВФО по К-1.
Растяжка - один из немногих видов физической активности, который по силам каждому и не нанесет вреда даже простуженному человеку. Напомним, героиня проекта Олеся Латынова, несмотря на болезнь,участвовала во внутриклубных соревнованиях, чем, по мнению врача и спортсменки, подвергла большому риску свое здоровье.
Растяжку вы можете проводить не только вместо обычной тренировки во время легкого недомогания (как вы помните, во всех случаях лучше сразу обратиться к врачу), но и включить ее в регулярный тренировочный процесс.
Сначала обязательно разомнитесь, чтобы привести в рабочее состояние те группы мышц, которые вы планируете нагружать во время занятий.
Что это даст? Разогретые мышцы и суставы становятся более гибкими и в меньшей степени могут подвергнуться повреждениям.
Благодаря разминке вы становитесь реально сильнее, подвижнее, выносливее, быстрее.
Что это даст? Разогретые мышцы и суставы становятся более гибкими и в меньшей степени могут подвергнуться повреждениям.
Благодаря разминке вы становитесь реально сильнее, подвижнее, выносливее, быстрее.
Без разогрева нагрузка на сердце окажется слишком высокой. Особенно внимательными нужно быть тем, у кого есть проблемы с сердцем.
И только после разминки приступайте к растяжке.
"Вы настолько же молоды, насколько гибки.
Посмотрите на маленького ребенка: какой он мягкий,
нежный и гибкий. С возрастом все становится жестким, косным, негнущимся. Но можно до самой смерти сохранять абсолютную юность, если сохранять гибкость".
Ошо
Посмотрите на маленького ребенка: какой он мягкий,
нежный и гибкий. С возрастом все становится жестким, косным, негнущимся. Но можно до самой смерти сохранять абсолютную юность, если сохранять гибкость".
Ошо
С возрастом в сухожилиях и суставах происходят существенные изменения. Они сокращаются и теряют эластичность, что приводит к скованности движений.
Мы не будем перечислять, что начинает болеть, когда переходим рубеж «за…», легче написать, что не беспокоит. Походы по врачам, массажистам, мануальщикам и остеопатам либо нерезультативны, либо имеют краткосрочный эффект. А вот регулярная растяжка позволит не только выправить осанку, но и избавиться от болей и ощущения дискомфорта.
Мы не будем перечислять, что начинает болеть, когда переходим рубеж «за…», легче написать, что не беспокоит. Походы по врачам, массажистам, мануальщикам и остеопатам либо нерезультативны, либо имеют краткосрочный эффект. А вот регулярная растяжка позволит не только выправить осанку, но и избавиться от болей и ощущения дискомфорта.
Как правильно выполнять растяжку:
* Всегда разогревайтесь перед выполнением растяжки;
* поработайте со всеми мускулами и суставами, а не только с теми, которые будут задействованы во время выполнения упражнений;
* растяжке каждой группы мышц уделяйте в среднем по 15 секунд, со временем доведите до минуты;
* не делайте резких движений, выполняйте все движения плавно, чтобы не травмировать мышцы, связки и суставы, вы должны чувствовать напряжение в мышцах и суставах, но не боль;
* не задерживайте дыхание - дышать нужно спокойно, полной грудью, вдыхая через нос и выдыхая через рот.
* поработайте со всеми мускулами и суставами, а не только с теми, которые будут задействованы во время выполнения упражнений;
* растяжке каждой группы мышц уделяйте в среднем по 15 секунд, со временем доведите до минуты;
* не делайте резких движений, выполняйте все движения плавно, чтобы не травмировать мышцы, связки и суставы, вы должны чувствовать напряжение в мышцах и суставах, но не боль;
* не задерживайте дыхание - дышать нужно спокойно, полной грудью, вдыхая через нос и выдыхая через рот.
Эти простые рекомендации помогут избежать травм, быстрее восстанавливать мышцы после тяжёлых тренировок и дольше оставаться молодыми!
Проект «Сахамедиа» «YaWoman»
(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?
В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.
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