Проект «Yawoman»: Развивают ли занятия на скрипке интеллект человека?

Героиня спецпроекта «YaWoman» Олеся Латынова рассказала в своем блоге, что планирует в скором времени обучиться игре на скрипке. Мы узнали, насколько это оправдано, и есть ли предел человеческим музыкальным возможностям.

Руководитель государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» Станислав Афанасенко:

– Научиться играть на скрипке не поздно в любом возрасте, было бы желание.

Вопрос заключается только в том, чего вы хотите добиться – если просто играть иногда для себя и друзей, то это не очень сложно. Самое главное, чтобы был слух.

Давно известно, что занятия на скрипке развивают интеллект человека. Важно правильно интонировать. Но на 90% все зависит, конечно, от таланта свыше. Не зря во многих азиатских образовательных учреждениях обучение игре скрипке — одна из основных дисциплин, на которую тратится колоссальное количество учебного времени.

Отметим, что для многих музыкальных школ обучение взрослых людей игре на инструментах является относительно прибыльным бизнесом. В этом легко убедиться, если сделать несколько запросов в поисковых системах с указанием конкретных городов.

Советы от профессионального музыканта Ольги Навицкой, как взрослому научиться играть на скрипке:

Время. Не говорите «через год я буду играть мелодию, которая мне очень нравится». Вы будете чувствовать беспокойство, разочарование и нетерпение. Просто начните учиться.

Представьте обучение игре на скрипке, как упражнение в познавании себя, как самообучение, тренировку воли, умственное упражнение. Путь – вот что важно.

Ваше тело и скрипка сначала не будут ладить. Это как привыкнуть к протезу или установить две части различных головоломок. Но постепенно начнёте находить связь между руками. Вы привыкнете. Однажды, забудете о положении инструмента и пальцев и будете просто думать о музыке, находясь в состоянии спокойной концентрации. В это день почувствуете, что это того стоит.

Самодисциплина. Нужно заниматься каждый день, постоянно. Очень легко находить отговорки, но только благодаря постоянным тренировкам ваше тело и скрипка постепенно будут становиться единым целым.

Слушайте хорошую музыку.

В какой-то момент вы обнаружите, что застряли, что не прогрессируете. Но если часто играете, почти каждый день, это обманчивое чувство. С каждым днём ваших занятий качество игры повышается. У всех нас есть лучшие и худшие дни, но каждый день вы касаетесь знаний.

В конечном счете, обучение игре на скрипке — это самоцель, а не средство. Знания и практическое обучение необходимы человеку так же, как ходить в спортзал и вести здоровый образ жизни.



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Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе с Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.