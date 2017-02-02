Проект “YaWoman”: ПП-меню «ПослеПятничное» от героини Олеси Латыновой

Пятница-развратница часто толкает на кулинарные прегрешения. Предлагаем в выходные искупить вину перед своим организмом и тренером и попробовать очередные пп-рецепты героини проекта «YaWoman» Олеси Латыновой.
ПП – популярная в среде фитоняшек и приверженцев активного и правильного образа жизни аббревиатура, означающая «правильное питание».
Все мы любим вкусно поесть, но не все потом готовы отрабатывать съеденные калории в спортзале. Между тем есть вкусно и без ущерба для фигуры можно и нужно!
ПэПэ сырники
Готовить их очень просто. Ест вся семья.
Ингредиенты:
- 1 пачка творога (обычно Олеся берет «Мохсоголохский» по 180 гр);
- 1 яйцо;
- 1 пакетик сахарозаменителя («Фитпарад №7»);
- 1 столовая ложка манки;
- кукурузные хлопья.
Пачку творога смешать с яйцом и пакетиком (5 гр.) сахарозаменителя. Добавить столовую ложку манки, все хорошенько растереть вилкой и дать постоять минут 20.
Затем добавляем мелкие кукурузные хлопья (можно муку), перемешиваем и снова даем отстояться. Манка и кукуруза немного разбухнут, и творог не будет разваливаться.
Формируем руками лепёшечки и обжариваем на среднем огне на сковороде без масла. Если огонь маленький, то под крышкой.
Иногда Олеся ножом сверху рисует квадратики или сердечки, чтобы сырники выглядели интереснее.
Подавать можно с любыми любимыми сладостями. У Олеси это ложка арахисовой пасты и капля варенья.
Очень удобный рецепт. Можно сразу налепить много и заморозить в контейнерах. Потом — просто достать и разморозить!
P.S. Творог лучше есть во второй половине дня – так он лучше усваивается.
Индейка кроссфитера
Ингредиенты:
- Индейка (стейки);
- соль, специи;
- овощи для гарнира.
Стейки индейки натереть специями, солью, сбрызнуть соевым соусом и дать постоять 30 минут.
Отправить в разогретый гриль и жарить до готовности.
Подавать с овощами.
Вкусный и насыщенный ужин готов!
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Проект «Сахамедиа» «YaWoman»
(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?
В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе с Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.