Проект «YaWoman»: Тренер Марфа Пахомова рассказывает, как за полчаса забыть о проблемах

Героиня проекта «YaWoman» Мария Саввина в своем блоге поделилась, что вообще не смотрит по ТВ криминал, грустные фильмы и прочий негатив, чтобы отложившиеся на подкорке тяжелые думы не мешали дарить людям праздник, радость и счастье. Известная бегунья, тренер, руководитель клуба «Сулус спорт» Марфа Пахомова рассказывает, как бег помогает забыть о мрачных мыслях, проблемах и неурядицах.

В клуб мастера спорта РФ по классическому марафону Марфы Пахомовой могут прийти все любители бега – от новичков до спортсменов. География сообщества выходит далеко за пределы Якутии, члены «Сулус спорта» живут в Москве, на Сахалине и даже в Канаде.

– Бег – мощный антистресс. После получаса бега все тяготы отходят на второй план, — рассказывает Марфа. — Наши воспитанники говорят, что после прихода в клуб их жизнь изменилась. Преобразились не только они сами, но и все вокруг. Многое начинают видеть иначе, и их самих воспринимают уже по-другому. Люди становятся дисциплинированнее, целеустремленнее, организованнее, больше ценят время. Они чувствуют облегчение, открываются, отвлекаются от работы, домашних забот, семейных проблем. Всех изменений и не перечислишь, ведь все это индивидуально. Многие пишут, звонят с благодарностью, это очень приятно.

— Марфа, ты профессиональный спортсмен. Каково было впервые тренироваться с любителями?

— Признаюсь честно, сначала было тяжело! Я удивилась, что люди не могли выполнять обычные упражнения, у большинства проблемы с координацией. Но быстро привыкла, сейчас мне даже больше нравится тренировать новичков.

Большой толчок дала работа с Маратом Николаевым («хрустальный человек» с железным характером, о котором «Якутия» писала не раз – прим.авт.). Гонки на колясках ему не подходят, поэтому нашла другой вариант развития — фехтование.

Он и сам мечтал об этом. Нас экипировали, мы даже выступили на чемпионате России, и это впервые в истории Якутии! Я была готова работать с ним дальше. Узнав, что у Марата другие планы, конечно, немного расстроилась, но это его выбор.

Также больше года тренировала еще одного параспортсмена (диагноз ДЦП) из Якутии, проживающего и учившегося в Москве. Впервые приняв участие во всероссийских соревнованиях на 1500 м, он установил рекорд страны в помещении! Сам был очень удивлен и рад, ведь раньше он бегал на короткие дистанции от 60 метров. Но после окончания университета решил взять перерыв.

Работа с параспортсменами — очень непростая задача. Но благодаря такому опыту у меня появилось еще большее желание помогать людям. Так я начала работать с любителями.

Мы стараемся подстроиться под каждого, подбираем индивидуальную программу с разным уровнем нагрузки. Как показывает практика, люди недостаточно используют свой потенциал: мало тренируются, неправильно питаются, не соблюдают режим. При должном подходе они могли бы бегать наравне с профессионалами. Как человек относится к тренировочному процессу, такой результат и получит. Кто настроен серьезно, быстрее добьется желаемого. Под словом «серьезно» я подразумеваю правильное питание, режим и грамотное выполнение тренировок.

И это очень окрыляет, когда вчерашний новичок под твоим руководством пробегает сначала свои первые 10 км, потом — полумарафон и марафон. У людей горят глаза, они счастливы и не верят, что совсем недавно ненавидели бег.

— Ты ведь сама начинала с других дистанций. Как пришла к марафонам, что подтолкнуло?

— Да, раньше представить не могла, что буду бегать марафонские дистанции. Мне повезло встретить своего тренера. Он научил, подсказал, разобрал ошибки (вплоть до моего ежедневного меню), дал некую мотивацию. По жизненным обстоятельствам я переключилась на тренерскую деятельность.

К нам приходят разные люди. В основном это женщины и мужчины разного возраста, которые никогда в жизни не занимались спортом. Конечно, им поначалу очень трудно. Не только справляться с нагрузками, но даже элементарно привыкнуть к новому пункту «тренировка» в своем обычном распорядке дня.

Многое зависит от сферы деятельности, в которой занят человек, его образа жизни. Наша работа (в Якутске в клубе работает группа тренеров- выпускников СВФУ ИФКиС) заключается в том, чтобы найти к каждому эффективный подход. Приходится быть и психологом. Да, я проходила курсы по спортивной психологии в МГУ.

К сожалению, любители, да и некоторые спортсмены, что скрывать, не уделяют должного внимания, как им кажется, мелочам. Поздний ужин с жареной картошкой и грибами, ночное дежурство, ссора с супругом, не очень трезвые посиделки с друзьями, перенесенная простуда – все неминуемо отразится на вашем темпе, скорости и быстрой утомляемости. Люди не берут это во внимание, продолжают совершать одну ошибку за другой, а в конце, не получая желаемый результат, разочаровываются.

В это, конечно, сложно поверить, что лишь скорректировав питание, можно, например, улучшить скорость, но это так — проверено тысячами спортсменов. Я сама через все это прошла. Просто слушайте своего тренера, вы удивитесь, как улучшите свои показатели.

— С одной стороны, бег доступен и демократичен, а с другой, ставить в нем рекорды (даже свои личные) сложнее, чем в любом другом виде спорта. Чтобы улучшить темп на несколько секунд, нужно вложить титанические усилия. Насколько реально любителям выйти за пределы своих возможностей? Или с возрастом мечтать о скорости лани бесполезно?

— С возрастом развивается выносливость. Конечно, если человек начинает тренировки поздно, то о рекордах может и не мечтать, но в своей возрастной категории способен побороться и даже стать чемпионами мира!

Важно уметь ставить цели и идти к ним, несмотря ни на что. Без них все бессмысленно, люди должны знать, куда двигаться. И если задача адекватная, все возможно. Тренер поможет определить, к чему можно и нужно стремиться. Достигнув первой цели, вам уже проще будет двигаться дальше.

Сразу скажу, будут падения и перерывы. И именно недостигнутая цель станет вас двигать вперед по жизни. Неважно, с какой стороны вы придете к ней: кто-то прямой дорогой, а кому-то придется свернуть налево и сделать круг. Здесь, конечно, многое зависит от тренера. Этот принцип подходит ко всем сферам деятельности. Гуру нужен везде.

— Когда наставник рядом, все понятно: вы встречаетесь, он отслеживает результаты, видит прогресс или регресс, а на основе увиденного корректирует программу. Но вы ведь тренируете и дистанционно. Как это происходит?

— Да, по разным причинам люди хотят заниматься именно таким способом. Кто-то не любит групповые тренировки, кому-то неудобно посещать манеж в определенное время и так далее. В любом случае по возможности первую тренировку стараемся провести очно. После некоторых тестов я оцениваю технику, координацию, замеряю пульс в покое и движении – составляю для себя общее впечатление о подопечном и потом уже дистанционно даю задания. Затем спортсмен отправляет мне свои видеотренировки, статистику. Сейчас при наличии огромного количества спортивных гаджетов отследить все необходимые данные можно без проблем. Примерно через две недели составляю программу тренировок, по той же схеме продолжаем заниматься.

— Как тебе удается совмещать довольно жесткую и требующую больших энергозатрат работу тренера и материнство? Ведь вы с дочкой вдвоем находитесь далеко от Родины, без помощи родных и близких.

— Дочка Олимпиада практически всегда со мной, она уже привыкла к такому образу жизни. Сейчас уже проще, ведь ей восемь лет, уже не малышка. Часто беру ее с собой в спортзал, на занятия йогой. По магазинам, выставкам, в кино тоже ходим вместе. Любим подвижные игры на улице, кататься на коньках, с горок. Как-то справляемся.

— Ты сама пришла в секцию легкой атлетики почти в ее возрасте. Олимпиада тоже любит бегать?

— Она танцует с большим удовольствием, чем бегает. С сентября прошлого года занимается в «Тодесе». Да-да, том самом. В 2015-м с дочкой были на их концерте, очень понравилось. Оказалось, что одна из студий этой знаменитой школы находится рядом с нашим домом. Попали без всякой протекции, просто прошли мини-кастинг.

А вот бегом Олимпиада занимается нерегулярно. Хотя вижу прогресс. Раньше мне совсем не нравилось ее техника бега. Но спортсменкой я ее не вижу, она больше близка к физкультуре: характер сильный, но не спортивный. Посмотрим, дети меняются.

Решать за нее судьбу, конечно, не буду, просто попробую помочь советами.

— У тебя остается время на какие-то другие увлечения, кроме спорта? Чем руководитель «Сулус спорта» и мотиватор тысяч любителей бега вдохновляется сама?

— Иногда я превращаюсь в журналиста. Беру интервью у интересных людей из мира спорта. В последнее время все больше стала смотреть марафоны, интересны материалы известных спортсменов-марафонцев. За рубежом снимают очень много мотивационных и документальных фильмов. Работают многочисленные клубы. Думаю, в скором времени и в России будет. Начало есть.

Очень люблю познавательное кино, которое после просмотра дает возможность задуматься. Сейчас читаю книгу Эльчина Сафарли «Мне тебя обещали» о семейных проблемах, утрате родных, жизни. Очень понравилась произведение Элизаберта Гилберта «Ешь. Молись. Люби». Читала и не могла остановиться.

К сожалению, в детстве у меня не было особой тяги к литературе. Читала ровно столько, сколько требовала школьная и студенческая программы. А сейчас, получается, наверстываю упущенное.

— Кстати, есть такой момент: любовь к спорту, как и к чтению, часто закладывается в детстве. Вы говорили, что после Нового года в клубе откроются детские группы.

— Да, мы открыли набор. Детей у нас будет тренировать мастер спорта международного класса по легкой атлетике Алексей Барцайкин.

Надеемся, под его руководством вырастет поколение новых чемпионов.

С профессионалами начну работать позже, сейчас больше внимание уделяю семье и развитию «Сулус спорта». Планируем стимулировать действующих бегунов клуба стипендиями и спонсорской помощью. На сегодняшний день два лучших спортсмена заключили контракт со спортивным магазином Atletic food.

Кстати, 14 февраля, в День Святого Валентина клуб «Сулус спорт» приглашаем всех на праздничный забег «Влюбленные в бег», в котором могут поучаствовать как законные супруги, женихи и невесты, так и братья и сестры. Женщины бегут 1 км, мужчины — 2 км, выигрывает самая быстрая пара. Программа забега — на сайте sulussport.ru.

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Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе с Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.