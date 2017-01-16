Проект «YaWoman»: Представляем дневник героини Олеси Латыновой

Героиня спецпроекта «YaWoman» Олеся Латынова ведет блог на страницах ЯСИА. Предлагаем вниманию записи о последних неделях минувшего года и начале 2017-го.

2016 год

7 декабря

Тренер объявил о предновогодней внутриклубной зарубе. Разумеется, я участвую! Все равно, какое место завоюю, просто хочется совместного трэша.

15 декабря

Увидела на сайте «Reebok» обалденные кроссовки моей мечты! Я хочу их! Посмотрим, как пройдет заруба. Может, подарю себе на Новый год, если займу первое место…

24 декабря

Завтра заруба, а я некстати заболела: насморк, головная боль. С вечера выпила горячий напиток, убирающий симптомы болезни. Посмотрим, может, за ночь отпустит…

25 декабря

Утром снова выпила лекарство и бегом в зал. День зарубы!

Трэш состоялся! Участвовали пять девочек и восемь мальчиков. Все девчонки молодцы, у нас примерно одинаковые возможности.

Три комплекса. Первый разбит на три этапа, отдых между ними — минута. Первые 2 минуты – 20 берпи и максимальное количество запрыгиваний на тумбу. Минута отдыха. Вторые 2 минуты – 20 берпи и максимальное количество приседаний в глубокий сед. Минута отдыха. Третьи 2 минуты – 20 берпи и максимальное количество прыжков на скакалке.

К слову сказать, в начале декабря на тренировке был комплекс ЕМОМ х 24 (ЕМОМ-выполнение упражнения в начале каждой минуты): 8 берпи, 8 берпи, 8 берпи, 16 берпи, 16 берпи, 16 берпи. Тогда целиком весь комплекс не осилила. Было 14 берпи, а потом — и того меньше. С половины комплекса и вовсе по 8 в минуту делала. Берпи очень сбивают дыхалку, а времени для восстановления нет.

Первый комплекс. Сначала 20 берпи и 23 запрыгивания на тумбу! Не успев отдышаться за минуту, снова 20 берпи и около 20 приседов. Потом опять минута и уже сумасшедшие 20 берпи и 63 прыжка на скакалке. Это были самые долгие 8 минут в моей жизни!

К концу комплекса действие лекарства прекратилось. Дико хочется пить, но в иссушенный рот и горло ничего не лезет. Дышать не могу. Попила водички… и бегом к унитазу. Видимо, от спазмов все выдавило обратно.

Полкомплекса и минут 20 после него прошли в тумане. Но блаженном тумане, наблюдая боковым зрением за соперницами, я видела, что у меня лучшие показатели.

После мужских заходов — второй комплекс. Броски медбола (3 кг) и махи гирей (12 кг). И здесь я снова первая! На секунды, но первая.

Третий комплекс оказался для меня самым тяжёлым. За 5 минут нужно выполнить как можно больше полных раундов со штангой, которая весит 25 кг (5 выбросов, 5 фронтальных приседаний, 5 толчков с груди).

На первом раунде на выбросах штангу повело назад. Пыталась её сбалансировать и завалилась на пол. Естественно, штанга на меня! Пока мы с ней падали, мелькнула мысль сняться с раунда. Но, поднимаясь, решила: или она меня, или я её!

В общем зачёте это падение скинуло мне баллы, но не помешало одержать победу! Я первая!!! Ура!!! Я это сделала! Пойду, поем.

27 декабря

Снялась в промо-ролике для женского проекта «Сахамедиа» «YaWoman». Впервые поучаствовала в подобном мероприятии. Так интересно! Понравилось.

29 декабря

Заказала те самые кроссовки! Еще и доставка от «Рибок» бесплатная! Я заслужила!

2017 год

8 января

Вчера заболел младший. До ночи температура держалась 39,1 и ничем не сбивалась. Обтирала водой, прикладывала влажные полотенца. Кое-как удалось сбросить до 38,5 к 4 утра, и он спокойно уснул.

10 января

Сегодня получила те самые кроссовки. Ура! Они такие краси-и-ивые!

Теперь заказала скоростную скакалку, жду ее прибытия 25-го.

Матвею легче. Трое суток почти не спала. Но заказчикам этого не объяснишь: звонят, пишут, назначают встречи. Всем нужна юридическая помощь. К некоторым клиентам пришлось ездить вечерами после тренировок. Одному заказчику нужна была срочная подача документов в первый рабочий день. Причем основные документы, по которым предстоит работа, он получил лишь к полудню 30 декабря. В общем, работой в каникулы я была обеспечена по полной))).

11 января

Отрабатывала отжимания на руках у стены. Задание: 50 раз за 5 минут. Пока ещё в половину амплитуды, но прогресс идёт. Сделала 36 раз.

16 января

После субботней отработки на канате обнаружила огромные гематомы с внутренней стороны ноги. Значит, техника спуска страдает. Намазала троксевазином.



Вечером пригласила домой одноклассников. Правда, приличных фоток, чтобы выложить в Инстаграм, нет. Наверное. Так и должны проходить веселые тусовки!)))

Утром выиграла дело по иску МУП «Арт» к дольщикам. Бедные люди, мало того, что дом не построен в сроки, так застройщик через суд хочет их обязать подписать допсоглашение о переносе срока сдачи на 2 года…

Наконец, мелкий поправился. В обед идем за справкой! Завтра в сад и на тренировку по футболу. В январе Матвей ещё не занимался…

Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.