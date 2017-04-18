YaWoman: Идеальный букет невесты в дневнике Марии Саввиной

Героиня спецпроекта «YaWoman» Мария Саввина ведет блог на страницах ЯСИА. Сегодня она рассказывает о планах на «мертвый сезон» и делится советами для молодоженов.

7 апреля

Купили с коллегой Надей билеты на май. Тай, жди!

В мае традиционно «мертвый сезон», так что вся команда отдохнет и настроится на жаркое во всех смыслах время. Летом будет не до сна…

13 апреля

Подготовка к еще двум энергоемким свадьбам позади. Девочки — молодцы!

Кстати, хотелось бы дать совет молодоженам: не назначайте встречи со свадебными специалистами до подачи заявления в ЗАГС. Все обсуждения имеют смысл только после того, как вы определились с датой.

Раз уж мы заговорили о рекомендациях, то вот еще несколько важных нюансов:

Составьте для ведущего список конкурсов и традиций, который бы вы не хотели видеть на свадьбе. Не поленитесь записать все свои пожелания и прислать ведущему на почту. Отдельно обговорите при встрече, проясните термины. «Пошлые конкурсы» могут значить совершенно разные вещи для вас и для него. Ваше видение свадьбы должно полностью совпадать.

Планируя бюджет, имейте в виду, что в этой сфере очень много незапланированных расходов. Добавьте как минимум 20% на всякие неожиданности.

14 апреля

Пятница. Утро. Время для букетов невест. То, что мы собираем с особым трепетом и волнением, ведь это один из главных атрибутов невесты.

Именно он будет на первом плане, поэтому советуем с большим вниманием отнестись к выбору самого главного букета в жизни каждой девушки.

Составляющие идеального букета невесты:

— основная цветовая гамма и стилистика свадьбы;

— фасон и фактура платья;

— пожелание невесты;

— щепотка профессионализма флориста.

Не нужно контролировать каждый цветок в составе букета – доверьтесь профессионалу и позвольте ему вас приятно удивить. Просто расскажите о своих предпочтениях, общей цветовой палитре свадьбы, выберите несколько примеров для вдохновения, но не стоит требовать собрать букет «точь-в-точь, как на картинке». Одинаковых цветов просто не существует: каждый бутон по-своему уникален, поэтому свадебная флористика – это не точная наука, а творчество.

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Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе с Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.