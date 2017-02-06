Проект «YaWoman»: Как отогреть замерзший дом с помощью Google — в дневнике Марии Саввиной

Героиня спецпроекта «YaWoman» Мария Саввина ведет блог на страницах ЯСИА. Предлагаем вниманию записи ее дневника за последние недели.

28 января

Вчера отработали на большом юбилее. Специально для этого мероприятия заказали у моего секретного бутафора единорога. Единорога!

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Люблю работать с такими клиентами, которые полностью мне доверяют. Они практически не вмешиваются в процесс, но уверены, что все будет красиво и получится даже лучше, чем ожидают. С такими заказчиками не боишься экспериментировать, а фантазия парит и радуется возможностям.

Нынче ожидаем нашествие невест: високосный год прошел, свадеб будет много, о чем мой телефон напоминает и днем, и ночью. Конечно, далеко не со всеми легко и просто. Часто приходится опускать с небес на землю, когда вижу, что запросы во много раз превышают бюджет, в таких случаях не юлю и не миндальничаю: сразу говорю, что и как. Но радует, что чаще встречаю невест, которые прислушиваются ко мне и полагаются на опыт.

30 января

Проснулась от холода. Дом замерз! На улице очень потеплело, около 20 градусов. А у меня печка на зимнем режиме работает. Оказывается, при потеплении нужно было уменьшить напор газа. Но откуда ж я знала! Вот что значит одинокая женщина в частном доме… В общем, давление повысилось, а ночью, когда все спали, печка отключилась.

У меня уже был случай до Нового года. Приехала как-то вечером, захожу в дом и даже в пуховике почувствовала холод. Средний сын был дома, но ничего не заметил, так как сидел на втором этаже, а верх остывает позже, как известно.

Проверяю батареи – ледяные! Как раз ударили морозы. Дом мог замерзнуть за считанные часы. Оказалось, в этот день были сбои в подаче электроэнергии по городу. У многих отключились печки. Наш «Бакси» тоже выключился, но не запустился. Я начала звонить брату. А он уехал на охоту! Время – восемь часов вечера, мастера уже не вызовешь. У меня паника. Думаю: «Надо было продать дом, сложно его одной тянуть». Но взяла себя в руки и призвала на помощь… Гугл! Нашла инструкцию, перезагрузила печку – та-дам! Все включилось. Температура очень долго поднималась, но все-таки постепенно потеплело.

В этот же раз обошлась без Интернета. Вызвала родственника, он отогрел дом. А вот с гаражом оказалось сложнее. В системе замерзла вода, все выстудило. Попыталась завести «Чайзер» – не получилось. Думала, все, приехали – обе машины замерзли. Но на всякий случай постучала по стартеру. И – о боги! – «Чайзер» завелся.

Пока ездила по делам, искали тепловую пушку. Понадеялась на братьев, но в итоге спасла сила whatsapp-а: в группе друзей-автолюбителей на мой крик о помощи откликнулся совершенно незнакомый парень. Он съездил на работу, взял пушку, привез к нам домой. За что огромное ему спасибо, конечно.

А у меня в гараже стоит воздушный конвектор. Сначала отогрели насос. Затем направили на сам конвектор. И он лопнул! Беру в охапку брата, летим на всех парах в пригород в специализированный магазин. Буквально перед его закрытием успеваем купить новый.

Дом и гараж отогрели…

31 января

Вчерашняя ситуация опять натолкнула на мысли: а если бы я – одинокая мать троих детей – работала в обычном офисе или, скажем, школе, детсаде, как бы справилась с такой ситуацией? Все траты были бы рассчитаны на месяц вперед, ни рубля лишнего… В этом заключаются плюсы бизнеса: всегда можно найти свободные средства: взять из оборота, занять у партнера и т.д.

Часто об говорим со старшим сыном, рассказываю ему о буднях офисных служащих, нюансах бизнеса. Ему же скоро 19, он — будущий муж и отец. Был период, я думала, он вот-вот женится, но не сложилось. В итоге теперь, зная, каким трудом все достается, Дима вообще не торопится жениться. Даже когда говорю о том, что хотела бы нянчить внучку, смеется: «Пока еще рано, на ноги надо встать». Радует, что он хочет стать независимым и только потом планирует свадьбу, детей. Сейчас он параллельно с занятиями в вузе учится в автошколе, весной сдаст на права, будет помогать. Потом, глядишь, дела передам… Я же не буду вечно бегать декоратором. Поэтому занялась цветами, чтобы была основа после того, как решу закончить со свадьбами. Сыновья займутся ими, а флористика будет моей отдушиной.

Помню, у мамы и бабушки всегда росли живые цветы, практически оранжерея. Поэтому я с детства много знала о комнатных растениях. Видимо, где-то в генах заложилось.

Бывший муж всегда дарил букеты. Причем еще на заре наших отношений он с чего-то решил, что я люблю розовые розы. Тогда ведь экзотики не было, верхом совершенства флористики были именно розы. При этом у него очень хороший вкус. И вот за всю нашу совместную жизнь он подарил мне все мыслимые и немыслимые оттенки розовых роз!

Однажды я него спросила: «Почему ты решил, что я люблю розовые розы?»

Он ответил:«Не знаю. А разве нет?».

Этот стереотип, что все женщины любят розы, крепко сидит во многих мужчинах…

2 февраля

Смотрю шоу «Пацанки» на «Пятнице» о преображении грубых с виду женщин в настоящих леди. Психолог говорит, что их дерзкое поведение, татуировки, пирсинг, яркий макияж, вызывающая одежда – это лишь защитная реакция. На самом деле они хрупкие девочки, но побитые жизнью: кого-то в детстве обижали родители, кто-то вырос в детдоме, кого-то изнасиловали и так далее.

Видимо, то же относится и к творческим людям. Ведь они все обычно выглядят неординарно. Соответственно, прячут за внешней мишурой свой хрупкий мир, ранимую натуру…

Кино я практически не смотрю, как и криминальную хронику, и прочий негатив. Они ведь так или иначе откладываются на подкорке. А мы дарим людям праздник, несем радость и счастье, и я не хочу, чтобы какой-либо малейший раздражитель мог отразиться на этой светлой атмосфере.

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Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе с Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.