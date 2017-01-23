Проект «YaWoman»: Почему бизнесмены обращаются к гадалкам — в дневнике Марии Саввиной

Героиня спецпроекта «YaWoman» Мария Саввина ведет блог на страницах ЯСИА. Предлагаем вниманию записи ее дневника за последние недели.

2016 год

30 декабря

Ночью топнула в Намцы к родным. Сыновья здесь уже несколько дней. Пока ехала, голову сломала, куда спрятать подарки.

Не люблю я праздники! Новый год — особенно, потому что я теперь Дед Мороз и волшебство творю сама. А на это нужно время, которого мне всегда катастрофически не хватает. Но для детей, тут разговоров нет, находится всегда.

Недавно, когда упаковывали с девчонками в офисе подарки для выставки-ярмарки, впервые задумалась об этом глобально. Раньше никогда не парилась насчет упаковки. И только теперь поняла, что подача – это очень важно. Особенно для детей. Им крайне важен процесс разворачивания подарка.

Каждый год мои мальчишки пишут письма Деду Морозу. Старшие, конечно, все понимают, но тоже пишут, чтобы поддержать Печеньку (так все называют младшего Даната). Обычно я просто покупаю вещи по этому списку и все. Но в этом году реально заморочилась. Добавила к подарку дополнительные сюрпризы, тщательно упаковала, я бы даже сказала, изысканно. Для родителей, родных тоже постаралась.

По дороге в деревню так и не придумала, куда все спрятать: на улице оставить – перемерзнет, в машине тоже не спрячешь – мальчишки ее в первую очередь обыщут. В итоге тихонько занесла все в дом и спрятала под елкой.

Когда родные разворачивали подарки, по лицам и возгласам поняла, что о-о-очень угадала и угодила всем. Стояла, наблюдала за ними и кайфовала!

Все же я больше люблю дарить. Нет, получать, разумеется, тоже люблю, но мне очень трудно угодить. Поэтому не люблю сюрпризы. Обычно получается из жанра «ожидание – реальность». Все родные и друзья знают об этом, но до сих пор умудряются не попасть. А я вообще не умею скрывать эмоции, поэтому бывает очень неудобно: вроде человек старался, а я принимаю с недовольной миной. Девчонки нынче тоже, после того, как не угадали с подарком, говорили: «У тебя было та-ако-ое лицо». Ну вот не получается у меня изображать радость, если ее нет. К тому же я каждый раз не просто намекаю, а прямым текстом говорю, что хочу, даже показываю в магазине или в интернете. Тем не менее…

2017 год

2 января

Если нельзя спасать мир, я умираю…

Вчера приехала в город. Не знаю, чем заняться в выходные. Салоны красоты, спа – все это было до Нового года.

Дома пусто, детей нет, мне некуда себя девать. Помою микроавтобус, подготовлю к обмену.

… Вымерший город выбесил: никого нет, ничего не работает. Еле нашла автомойку. Отмыла «микроба» и немного повеселела.

Но после опять накатило раздражение. У нас люди очень долго отходят от праздников. А я без движения по-тихой впадаю в депрессию. Если нельзя спасать мир, я умираю…

6 января

Если достигнут эффект «Вау!», то свадьба, считай, удалась.

Вчера, наконец, вышли на работу. Еле дождалась, когда начнутся будни. Оформили юбилей в «Полярной звезде». Удивительно, но заказчица написала мне только 3 января. Такое редко случается, обычно люди относятся более ответственно.

Кстати, в отличие от многих коллег, к юбилеям отношусь намного серьезнее, чем к свадьбам. Если достигнут эффект «Вау!», то свадьба, считай, удалась. Молодожены гораздо проще относятся к мелочам, каким-то деталям.

А вот юбиляры – люди серьезные, солидные, они готовы потратить на себя приличный бюджет. У них такой же круг общения. Так что на юбилеях все должно сиять, блистать и быть просто до скрипа отглажено, выбелено и свежо, так как гости очень щепетильны и обращают внимание на все – от салфеток до занавесок. При этом все они – потенциальные клиенты. Сарафанное радио в их среде работает здорово.

Между прочим, юбилярши сейчас такие, что любо-дорого смотреть! Большинству из них в жизни не дашь 50, 55 и 60! Такие шикарные, ухоженные, моложавые женщины!

…Ой, что-то я отвлеклась. Пора в «Полярку». Демонтаж…

…В 2.30 ночи в whatsapp-е подружка Рита спросила, помню ли про гадание с 12 бумажками. А я только приехала домой после демонтажа, уставшая, как собака. А она не унимается: «Пиши да пиши, тебе надо очиститься» и т. д. Присела на мне на уши так, что я пришла к выводу: все плохое в моей жизни — из-за того, что я не пишу эти бумажки. В общем, в 3 часа ночи я все написала и легла спать.

7 января

Проснулась, вытащила те самые бумажки – они просто подтвердили все, что, по моим прогнозам, должно случиться нынче.

И да, я все-таки решила очиститься. Рождество, знаки, разговор с подругой…

Позвонила маникюрщице, которая давно советовала одну женщину, очищающую именно по-якутски. Съездила, она почистила, многое рассказала и заверила, что меня ждет светлое будущее.

Напомнила, что с детьми нельзя слишком сюсюкаться, можно навредить. А еще нельзя сердить пожилых людей, особенно стариков. Если пожилой мужчина будет ругать, лучше прикусить язык и терпеть, даже не пытаться отвечать. Иначе все его плохие пожелания дойдут до тебя.

Еще она возмутилась, что я, дожив до своих лет, никогда не кормила духов и дом. И правда, родители меня всему научили, все показали, но я сама никогда не кормила реку, землю…

Так что нынче заморочимся, поедем весной с девчонками на реку и устроим настоящий обряд.

8 января

А я ведь вчера не успокоилась и сегодня съездила еще и к своей гадалке! Обращаюсь к ней уже много лет два раза в год стабильно. Она подтвердила все, что сказала вчера та женщина.

Езжу к гадалке, чтобы разложить по полочкам свои планы, получить порцию мотивации

…Когда занимаешься бизнесом, тебе не с кем поделиться идеями, страхами. Мужчина не поймет, подруги могут нечаянно сглазить. Я ведь еще и Весы, постоянно сомневаюсь, все взвешиваю без конца. Вот и езжу к гадалке, скорее, чтобы разложить по полочкам свои планы, получить порцию мотивации. Это даже больше сеанс аутотренинга: если подумаю, что у меня все получится, так и будет, но если наоборот, то потерплю неудачу.

Я и так все знаю и не боюсь принимать решения, но мне нужен волшебный пендель, чтобы кто-то сказал: иди вперед и все получится, тогда я пру просто танком!

В этот же день сходила к остеопату. Во время сеанса даже немного поспала, позвоночник будто отпустило.

В общем, в каникулы заложила фундамент, чтобы сезон прошел на отлично.

18 января

Сходила на второй сеанс к остеопату. Что-то сегодня вообще не пошло: мутило, подташнивало. Но он сказал, что это нормально.

19 января

У нас закончились интенсивные курсы Полины Ченцовой (Москва) по современной флористике. Девочки и я — в приятном шоке. Ожидания оправдались.

8 марта мы выстрелим! Отойдем от этих надоевших целлофанов и хризантем. Секреты раскрывать не буду. Анализ сделаю через некоторое время, но, по моим прикидкам, средний чек должен увеличиться в три раза.

Отойдем от этих надоевших целлофанов и хризантем

Вчера ездили показывать Полине якутскую природу. Она захотела сфотографировать заснеженное дерево. В итоге прокатились по всем трактам, показали «Чочур Муран», Ленские зори.

Полина — путешественница, блогер, флорист. Когда собиралась к нам, знакомые удивились, что в Якутии вообще есть цветы.

Ха! Кстати, в Москве ей кто-то сказал, что наши минус 30 градусов — это их минус 10. И она приехала в одних колготах! Конечно, замерзла еще в аэропорту.

Пока ездили по окрестностям Якутска, рассказала о наших традициях, обычаях. И я поняла, что очень мало знаю о якутской культуре. Мне стало так стыдно…

Полина — веселая, молодая девчонка, ей всего 24 года. Она — любитель значков. Сегодня съездила в магазин серебряных якутских украшений, купила ей булавку-оберег и шарм хомус. Она счастлива! Говорит: «Как в таком холоде живут такие теплые люди!»

Ах да, дерево она в итоге сфотографировала возле нашего салона…

Фото предоставлено Марией Саввиной

Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.