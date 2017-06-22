Инвестиции в криптовалюты: Самое время или уже поздно?

С начала 2017 года наиболее популярные криптовалюты выросли в несколько раз. Тот, кто купил Биткоин на 1000 долларов в январе 2017, сейчас может продать его за 2500 (на момент написания статьи). Кто на эту же 1000 купил Эфириум, сейчас может продать его за 35000 (тридцать пять) тысяч долларов! Так как на начало 2017 года индустрия криптовалют была уже достаточно развита, таких людей было достаточно много. Сейчас они делятся своими историями успеха, и у многих возникает желание инвестировать в криптовалюту.

Но, как известно, покупать любой актив надо, когда он дешевый. Стоит ли покупать криптовалюту после того, как она уже полгода непрерывно растет? Любой трейдер классических финансовых рынков скажет, что не стоит. И будет прав относительно ценных бумаг, сырьевых фьючерсов и валютных пар рынка Форекс.

Но ситуация с криптовалютами на данном этапе имеет особенности, которые позволяют утверждать, что сейчас инвестировать в них не поздно. И надо не сожалеть о неиспользованных ранее возможностях, а использовать существующие сейчас.

Почему я так считаю?

Рынок криптовалют – новый рынок, который только развивается. Большинство потенциальных инвесторов не только еще не вышли на него, но даже о нем и не слышали. Если сомневаетесь, возьмите несколько человек из своего окружения, которые зарабатывают больше, чем тратят. Задайте им два вопроса:

Вы инвестируете в криптовалюты? Вас интересует покупка актива, позволяющего получать пассивный доход от 100% годовых и воспользуетесь ли вы такой возможностью, если о ней узнаете?

Могу утверждать, что 90% на первый вопрос ответят отрицательно,а на второй положительно.

А это значит, что в ближайшие годы огромное количество новых инвесторов выйдет на этот рынок. Все они будут стремится купить криптовалюту. Как думаете, что произойдет с ее курсом? Особенно если учесть, что у флагмана отрасли – Биткоина – уже выпущено и раскупено 16 млн. монет из 21 млн, которые вообще будут выпущены.

Рост спроса порождает вертикальный тренд

Кроме частных инвесторов, основными криптовалютами интересуются держатели больших денег – банки и хедж-фонды, только за последний месяц о работе с Биткоином объявили банки Японии и Норвегии. Ранее американский финансовый регулятор рассматривал возможность торговли Биткоином на фондовых биржах. Пока добро не дал, но нет сомнений, что в ближайшие годы это произойдет, так как все регуляторы действуют по одному принципу — что нельзя победить — надо контролировать. Как массовый выход на рынок криптовалют институциональных инвесторов отразится на курсе – догадаться не сложно. Вертикальный тренд.

Последние годы во всем мире ужесточаются меры, направленные на борьбу с уклонением от налогов, оффшорами, и прочим сокрытием доходов и отмыванием средств. Понятно, что это касается в основном тех, кто зарабатывает много и очень много. Криптовалюта решает все их проблемы в виду децентрализации, отсутствия регуляторов и контроллеров, возможности сохранять анонимность. Эти люди тоже будут покупать криптовалюты, причем все больше. Что, в свою очередь, тоже направит курс вверх.

Каждый из этих факторов дает устойчивый и долгосрочный спрос на топовые криптовалюты в долгосрочной перспективе. Потому я с уверенностью могу сказать – покупать критовалюты сейчас не только не поздно, а даже самое время.

Как это сделать быстро, удобно и безопасно?

Если вы достаточно технически подкованы, чтобы разобраться в кошельках разных криптовалют, а также обеспечить их безопасность, и чувствуете в себе силы открыть счета на криптовалютных биржах, создать диверсифицированный портфель из 3-4 криптовалют, и оперативно управлять этим портфелем – так и делайте, для вас это лучший вариант.

Если не хотите или не можете во все это вникнуть — воспользуйтесь готовым решением от Клуба инвесторов vprofite.club.

Они составили индексы криптовалют, благодаря которым можно купить портфель из 4-5 валют в один клик, причем за рубли, гривны или доллары, платить можно с банковской карты. Курс индексов изменяется в онлайн -режиме, график можно видеть тут (ссылка на страницу описания индексов и графиков). Так как состав индекса открыт для всех, правильность котировок можно посчитать на калькуляторе.

Сайт на русском, хотя управляет клубом британская компания, все понятно и доступно. Все инвестирование сводится к тому, чтобы купить индекс, дождаться получения…

Все инвестирование сводится к тому, чтобы купить индекс, дождаться получения прибыли, и продать его полностью или частично. На графиках, на сколько какой индекс вырос в мае, или с начала года.

Сколько принесли индексы криптовалют с начала года смотрите здесь.

Удобный продукт для начинающих инвесторов, а также для тех, кто хочет максимально облегчить для себя инвестиции в криптовалюты.

Напоминаю, что для инвестиций в криптовалюты, как и в любой другой актив, не следует использовать заемные средства, или средства, которые нужны вам для других нужд.

Индексы криптовалют от клуба «В Профите»

https://vprofite.club/howtoinvest

Реклама 0+. Финансовую услугу оказывает VPROFITE CLUB LLP Company number OC416504

Registered office address 20-22 Wenlock Road, London, England,N1 7GU

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.