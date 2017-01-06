Житель Усть-Алданского района украл у собутыльников два сотовых телефона

В столичную полицию в ноябре обратились жители Якутска с заявлениями о краже двух сотовых телефонов. Правоохранители установили, что присвоил имущество ранее неоднократно судимый 28-летний уроженец Усть-Алданского района во время совместного распития с пострадавшими спиртных напитков. Подозреваемый попытался скрыться.

В начале января поступила оперативная информация, что злоумышленник находится у друзей в Амгинском районе. На место незамедлительно отправилась группа сотрудников уголовного розыска 2-го отдела полиции МУ МВД России «Якутское».

Совместно с представителями правоохранительных органов Амгинского района было установлено точное местонахождение мужчины и произведено задержание. Уже в наручниках подозреваемый вернулся в Якутск, где был помещен в изолятор временного содержания до избрания судом меры пресечения.

По его словам, один из телефонов он сбыл в ломбард, а другой продал таксисту.