Житель Алдана стал жертвой мобильных мошенников

У жителя Алданского района мошенники похитили 98 500 рублей. Жертва обратился в местное отделение полиции.

Выяснилось, что мужчина заказал через сайт объявлений в сети интернет 250 блоков (5 ящиков) сигарет. Вскоре ему позвонили на мобильный телефон. После коротких переговоров потерпевший по указке мошенника перечислил на счет злоумышленников денежные средства.

После перевода денег лже-продавец перестал отвечать на звонки покупателя, а с сайта исчезло объявление о продаже сигарет.

На сегодняшний день по данному факту проводится процессуальная проверка.

«К сожалению, несмотря на постоянные предупреждения об участившихся случаях мошенничеств посредством информационных порталов, сети интернет, граждане продолжают доверять свое финансовое благосостояние незнакомым людям. Легковерие – не лучший союзник при совершении финансовых сделок», — прокомментировали в МВД по Республике Саха (Якутия).