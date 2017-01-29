За сутки горели частные дома и автомобиль

За прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано три случая техногенных пожаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о том, что на улице Пролетарская в Ленске горит автомобиль «Toyota Mark II», поступило 28 января. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В этот день на пульт службы «01» Якутска поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Билибина, в результате дом поврежден по всей площади. Предполагаемая причина – короткое замыкание электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.

Пожар в жилом доме на ул. Газовиков пригородного поселка Марха, огнеборцы прибывшие через четыре минуты, потушили. В квартире повреждены комната, прихожая и кухня на общей площади 25 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в квартире. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен жилой дом.