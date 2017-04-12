За прошедшие сутки в Якутии горели офис и гараж

Во вторник в Якутии произошло два пожара, сообщает МЧС по Якутии. В Якутске горел офис на ул. Октябрьской, В Олекминске произошел пожар в гараже.

11 апреля в 06.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в здании на ул. Октябрьская г. Якутска. Через шесть минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение. В результате пожара огнем повреждено имущество в кабинете на площади 1 кв.м. Причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки.

В 10.55. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Карьерная г. Олекминска Олекминского района. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади и автомобиль ВАЗ-2107. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Не допускайте детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах, сообщает МЧС по Якутии.