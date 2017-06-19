За минувшие выходные на водоемах Якутии погибли четыре человека

За два дня на водоемах Якутии погибло четыре человека, сообщает Служба спасения Якутии. В погибших – два ребенка 6 и 8 лет на реке Таатта рядом с селом Ытык-Кюель, 17-летний подросток и 21-летний молодой человек на озерах вблизи Якутска.

«В Таттинском улусе жители нашли детей самостоятельно. Вблизи Якутска водолазам пришлось изрядно поработать в поисках утонувших людей. Все случаи произошли на необорудованных местах для купания. Учитывая огромное количество водоемов, спасатели не могут охватить своим вниманием все места массовых купаний. Давайте вместе обратим внимание на эту проблему и будем соблюдать элементарные правила поведения у воды», – сообщили в Службе спасения.

В Якутии на сегодняшний день официально не открыт ни один пляж. Напомним, Следственный комитет по Якутии устанавливает все обстоятельства произошедших случаев.