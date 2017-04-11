За месяц в исправительные колонии Якутии пытались доставить 130 запрещенных предметов

В Якутии сотрудниками уголовно-исполнительной системы были пресечены попытки доставки более 130 запрещенных предметов и веществ на режимную территорию исправительных учреждений за последний месяц.

Среди предметов, которые незаконно пытались передать осужденным злоумышленники, было обнаружено и изъято 76 мобильных телефонов различных марок, гарнитуры и зарядные устройства к ним, карты памяти, SIM-карты, 6 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, 3 металлические пластины, заточенные с обеих сторон, 7 пачек дрожжей для кустарного изготовления спиртных напитков, а так же денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

По каждому факту проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний по Якутии.