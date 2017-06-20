Юридические лица заплатят 38 млн рублей за хищение электроэнергии

Специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» за пять месяцев нынешнего года выявили 293 случая неучтенного потребления электроэнергии юридическими лицами. Потери «Якутскэнерго» за этот период составили более 38 млн рублей, из них в досудебном порядке возвращено свыше 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Общий объем незаконно использованного энергоресурса за пять месяцев превысил 5,2 млн кВтч.

Наибольшее количество потребителей-юридических лиц, занимающихся хищением электроэнергии, выявлено в городе Якутске, где за пять месяцев пресечено 149 фактов несанкционированной деятельности абонентов. Ими незаконно использовано 3,5 млн кВтч энергоресурса, что в денежном эквиваленте равно 23 млн рублей. После работы, проведенной специалистами Энергосбыта, возвращено 5,8 млн рублей.

62 случая зафиксировано в заречных улусах. Расхитители нанесли ущерб энергокомпании на сумму 5,4 млн рублей. В досудебном порядке возмещено 3,7 млн рублей.

«Закон трактует хищение электроэнергии как правонарушение. Нарушители обязаны возместить причиненный ими ущерб, а также их могут привлечь к административной ответственности. Также хищение электричества может привести к снижению качества электроэнергии по всей линии, перепадам напряжения в сети. Незаконное подключение к сети может стать причиной пожара или электротравмы, угрожать жизни и здоровью людей», – сообщают в Якутскэнерго.