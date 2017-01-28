Якутские следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погиб двухлетний ребенок

Центральным межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели ребенка при пожаре, произошедшем в одной из квартир жилого дома села Бердигестях Горного района.

В настоящее время установлено, что вечером 27 января мать троих детей обнаружила возгорание на кухне квартиры и успела вывести из квартиры сына, 2016 года рождения и дочь, 2012 г.р..

По словам женщины, второй сын, в возрасте 1 года 2 месяцев, шел следом. Однако, покинув помещение, женщина его не обнаружила. Попытка проникнуть в квартиру для поисков ребенка не удалась из-за сильного задымления.

Женщина получила 22 % ожогов тела и доставлена в медицинское учреждение. Дом полностью уничтожен огнем.

Тело ребенка обнаружено при разборе завалов на месте пожара 28 января 2017 года.

Следователем в рамках процессуальной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

В Бердигестяхе при пожаре в 8-квартирном доме погиб ребенок