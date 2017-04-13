Водолазы службы спасения вылетают в Среднеколымск на поиски пропавшего мужчины

Сегодня на пульт оперативного дежурного службы спасения пришло сообщение о провале под лед двух грузовиков в Среднеколымском районе на озере Сойбалах в 16 километрах от поселка Налимск. Одному водителю удалось спастись, второй не смог выбраться из автомобиля.

К месту происшествия выехала группа среднеколымского поисково-спасательного отряда службы спасения. Обследование показало, глубина в месте провала составляет 5-6 метров, дно заиленное.

К вылету в город Среднеколымск из Якутска готовится отряд спасателей-водолазов с специальным оборудованием для поиска пропавшего без вести мужчины.

Спасатели уже отметили, что разрешенная масса проезда по этой ледовой переправе составляет до 30 тонн. Данный грузовик в заводской комплектации весит 74 тонны, и это не считая перевозимого груза. Водители не соблюли дистанцию между автомобилями при передвижении по водному объекту.

Пресс-служба министерства транспорта сообщает, что грузовик перевозил металлоконструкции из Магадана в Чукотку. На участке дороги временно запрещен проезд автотранспорта, сейчас проводятся работы по обустройству объезда.