Виновный в столкновении судов с летальным исходом приговорен к исправительным работам

В Нижнеколымском районе житель Чукотского автономного округа признан виновным в причинении смерти по неосторожности. В сентябре прошлого года он, являясь водителем катера, допустил столкновение с другим маломерным судном, в результате которого погибла пассажирка. Подсудимого приговорили к исправительным работам.

Установлено, что подсудимый, двигаясь на маломерном судне «Крым» вниз по течению несудоходного водотока «виска Лесоковка» с небезопасной скоростью, увидел движущееся ему навстречу маломерное судно «Казанка 5М3» но не изменил курс движения своего судна и допустил столкновение.

62-летняя пассажирка «Казанка 5М3» получила телесные повреждения, которые повлекли ее смерть.

Суд в виду наличия смягчающих обстоятельств приговорил мужчину к исправительным работам с удержанием в доход государства 10% от заработка, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.