Виновник ДТП, где погибла 11-летняя школьница, приговорен к 4 годам колонии-поселения

8 октября прошлого года около 19 часов напротив дома №80 по улице Чернышевского города Якутска 30-летний водитель автомашины Isuzu в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся с места происшествия.

От травм, полученных в результате ДТП, девочка скончалась на месте происшествия.

Водитель микрогрузовика в течение 40 минут после наезда на пешехода был установлен и доставлен в дежурную часть, где рассказал об обстоятельствах произошедшего.

В ходе предварительного расследования обвиняемый сообщил следствию, что в момент наезда на ребенка он был трезв, а факт алкогольного опьянения в момент ДТП подтвердил под давлением сотрудников ГИБДД. Эти доводы были проверены следователем, однако своего подтверждения не нашли.

Следственными органами проведен ряд экспертных исследований – судебно-медицинская, судебно-биологическая, а также автотехническая экспертизы. Установлено, что автомашина виновника ДТП в момент произошедшего следовала со скоростью 102 км/ч, тогда как разрешенная составляет 40 км/ч. Следствием добыты данные, которые свидетельствуют о том, что на данном участке проезжей части обвиняемым уже допускались подобные нарушения скоростного режима.

Приговором суда от 13 апреля 2017 года подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и трем годам запрета на право управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба следственного комитета.