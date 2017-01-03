В якутском селе Ус-Кюель сгорел гараж с двумя машинами

За прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 2 техногенных пожара, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о том, что селе Ус-Кюель Усть-Алданского улуса горит частный гараж, поступило утром 2 января. В результате огнем повреждены гараж и 2 автомашины по всей площади. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

В этот день на пульт на пульт «01» города Ленска поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Прибывшие огнеборцы не допустили распространение пламени и спасли жилой дом. В результате огнем был поврежден диван на площади 2 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие неосторожности при курении. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции! Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники! Соблюдайте правила безопасности при применении электрогирлянд и использовании печи, следите за состоянием дымоходов! Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!