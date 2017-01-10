В Якутске задержан серийный грабитель

Сотрудники столичной полиции 7 января задержали серийного грабителя, который орудовал в Сайсарском округе Якутска с 19 декабря. Его жертвами стали женщины.

19 декабря в полицию обратилась первая потерпевшая, заявив, что неизвестный мужчина возле дома по ул. Ильменская вырвал из ее рук сумку, в которой находились 7000 рублей. Следующее нападение было совершено 22 декабря на ул. Каландаришвили, на этот раз добычей злоумышленника стали не только деньги, но и сотовый телефон. Прогуляв и этот улов, подозреваемый пошел на дело 26 декабря и напал на женщину, идущую через озеро Сайсары.

Уже в новом году, испытывая острую нужду в деньгах для дальнейшего продолжения праздника, 4 января мужчина вернулся на место последнего нападения и отобрал у новой жертвы кошелек. Однако, не разжившись нужной суммой, решил продолжить охоту. Следующую беззащитную женщину он встретил возле дома по ул. Ново-Карьерной.

Сотрудники столичной полиции, сравнив фотороботы полученные от первых жертв, поняли, что орудует один человек. На поимку серийного грабителя были привлечены оперативники уголовного розыска и сотрудники патрульно-постовой службы. Праздничные дни они провели в ожидании нового нападения, круглосуточно патрулируя район и проверяя всех подозрительных лиц, подходящих под описание.

Новогодний кутеж потерявшего всяческий страх злоумышленника был завершен 7 января на ул. Лонгинова, где последняя жертва смогла вовремя вызвать на помощь. Находившиеся рядом сотрудники полиции оцепили район поисков и начали розыск злоумышленника.

Была обнаружена похищенная сумка, лежащая на снегу. Прибывшие сотрудники кинологической службы дали обнюхать сумку служебной собаке, которая привела их в один из подъездов соседнего дома, где был задержан мужчина, подходящий под описание. Потерпевшая сразу опознала в нем своего обидчика.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 31-летний уроженец Якутска, который освободился из колонии в августе 2016 года. В ходе следственных мероприятий подозреваемый был опознан другими потерпевшими. По всем вышеуказанным эпизодам мужчина дал признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» по каждому эпизоду были возбуждены уголовные дела, которые будут соединены в одно производство, сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское».