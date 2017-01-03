В Якутске задержан наркосбытчик

В начале ноября сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике поступила информация о том, что 29-летний уроженец Якутска занимается сбытом синтетических наркотиков. В ходе оперативного наблюдения за указанным лицом информация подтвердилась. Подозреваемый был задержан полицейскими при закладке наркотиков в одном из отдаленных районов столицы.

В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято 50 свертков с наркотическим веществом, которые злоумышленник планировал распространить. Проведенное исследование показало, что изъятым веществом является спайс.

В ходе доследственной проверки также установлено местонахождение 4 тайника в разных частях города, в которых обнаружено и изъято в общей сложности 1,5 килограмма синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»), максимальные санкции которой предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.