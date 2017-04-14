В Якутске задержан грабитель

Накануне вечером автопатрулем Росгвардии была получена ориентировка на молодого человека, подозреваемого в совершении двух грабежей. Преступление было совершено в одном из ресторанов столицы. Злоумышленник путем насилия похитил у посетителей заведения сотовые телефоны Meizu и Samsung.

Подозреваемый на иномарке темно-зеленого цвета направился в сторону улицу Семена Данилова. Через несколько минут двумя нарядами групп задержания Росгвардии машина была блокирована на пересечении улиц Якутская – 8 Марта.

К месту задержания была вызвана следственно-оперативная группа и сотрудник наркоконтроля МУ МВД России «Якутское». У проходящего по ориентировке подозреваемого молодого человека из кармана брюк был изъят похищенный сотовый телефон Samsung, второй телефон изъят из кармана куртки одного из пассажиров.

При осмотре автомашины полицейским-кинологом в бардачке передней пассажирской стороны был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, которое направлено на исследование. Подозреваемые доставлены в дежурную часть полиции Якутска для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.