В Якутске задержали подозреваемого в офисных кражах

Столичная полиция задержала подозреваемого в офисных кражах. 30-летний уроженец Усть-Майского района был установлен по камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали его поход в учебное заведение по улице Петра Алексеева.

23 января в 3 часа дня работники учебного заведения обратились во 2 отдел полиции — похищены сотовый телефон «Самсунг» и планшет «Леново». На месте были изъяты кадры с камер видеонаблюдения.

Полиция установила подозреваемого. Он также оказался причастен к краже 12 500 рублей, совершенной 17 января в здании развлекательного заведения по улице Пояркова.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 41 тысячи рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящий момент подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.