В Якутске задержали бутлегера

Участковые уполномоченные полиции изъяли у бутлегера 76 литров алкогольной продукции. Мужчине, который занимался незаконной реализацией спиртного со своего автомобиля, грозит штраф в размере двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного нарушения.

Торговца алкоголем полицейские установили 6 февраля в ходе профилактической операции «Административный участок». Он не раз попадал в поле зрения стражей порядка. У него было изъято 76 литров алкогольной продукции и составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

1 из 3