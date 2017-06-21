В Якутске за минувшие сутки в ДТП пострадали два человека

В столице республики 20 июня произошло два дорожно-транспортных происшествия, где пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутска.

В 13 часов на улице Чернышевского напротив дома №80 водитель автомашины MMC Canter не предоставил преимущество и совершил наезд на 78-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент ДТП грузовик следовал со стороны города по левой полосе движения. Прибывшая на место происшествия карета «скорой помощи» в срочном порядке госпитализировала пешехода с тяжелыми травмами головы в реанимацию.

Со слов автомобилиста, он не заметил переходившего человека из-за стоящего с обеих сторон потока транспортных средств. Однако на имеющейся записи с камеры видеонаблюдения видно, что на правой полосе дороги перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство для того, чтобы пропустить пешехода. Нарушитель, возможно, вышедшего на проезжую часть пешехода действительно не видел, но предположить, что автомашина пропускает идущего пешехода, был должен. Медосвидетельствование не выявило у него факта употребления алкогольных напитков.

«В связи с высокой аварийностью на данном нерегулируемом пешеходном переходе в начале 2016 года Госавтоинспекцией было внесено предложение мэрии Якутска об установке в данном месте светофорного объекта. Работы, запланированные на текущий год, пока не ведутся», – комментируют в ГИБДД.

Около 9 часов вечера того же дня в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Жорницкого напротив дома №18 «В» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном для этого месте. После ДТП автомобилист ретировался в неизвестном направлении. Медики, выявив у пешехода перелом лодыжки, назначили ему амбулаторное лечение.

Вскоре инспекторами группы розыска был установлен и задержан водитель – им оказался молодой человек 1992 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Sprinter Carib, который объяснил свое оставление места ДТП возможным отсутствием травм у пешехода.

Проведенное освидетельствование не выявило у водителя состояния опьянения, чего не скажешь о пострадавшем пешеходе: алкотестер показал результат 1,28 мг/л.

Пострадавший, помимо того, что расплатился своим здоровьем за нарушение ПДД, выплатит штраф. Автомобилист же, оставивший в нарушение ПДД место дорожно-транспортного происшествия, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, за что законодательством предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.