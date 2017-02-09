В Якутске выявлен очередной факт мошенничества

В городской отдел полиции обратилась очередная потерпевшая с заявлением о том, что с ее банковской карты похищены денежные средства.

Женщина пояснила, что на её сотовый телефон через приложение «ДругВокруг» поступило сообщение от неизвестного мужчины с предложением познакомиться. В ходе переписки незнакомец попросил ее пополнить баланс его телефона, гарантируя вернуть всю сумму на банковскую карту. Женщина согласилась. Ничего не подозревая, она назвала номер своей карты. Злоумышленник позвонил ей и в ходе разговора выведал код и пароль к карте.

Затем ей на телефон стали поступать sms-сообщения от банка о том, что она вошла в личный кабинет. Далее пришли сообщения с кодом подтверждения операции, который она также назвала злоумышленнику. В результате указанных действий с ее счета было списано 15000 рублей.

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Полиция просит граждан проявлять бдительность и соблюдать правила личной финансовой безопасности, которые смогут обезопасить вас от несанкционированных снятий денежных средств с ваших банковских карт:

— Никому не сообщайте персональные и конфиденциальные данные, банковские реквизиты, ПИН, CVV/CVV2 коды;

— Обязательно установите на банковской карте дневной лимит снятия наличных денег, чтобы злоумышленники не могли снять все денежные средства с вашего счета.

— Если факт хищения денежных средств обнаружился, то необходимо незамедлительно обратится в кредитную организацию для блокировки банковской карты и получения подробной выписки движения денежных средств.

Помните, что сохранность вашего имущества, в первую очередь, зависит от вас самих. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть ни при каких обстоятельствах! Во всех вышеперечисленных случаях обращайтесь в отделения полиции.